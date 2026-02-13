ព័ត៌មាន
កម្មកររាប់ពាន់នាក់បន្តធ្វើការពេញអំឡុងពេលឈប់សម្រាកបុណ្យតេត នៅការដ្ឋានសំណង់ធំ APEC ភូកុក
គម្រោងវិនិយោគពង្រីកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភូកុក ដែលជាគម្រោងជាតិដ៏សំខាន់មួយដែលបម្រើ APEC ២០២៧ តម្រូវឱ្យមានថ្ងៃផុតកំណត់ដ៏តឹងរ៉ឹងនៅថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៦ ដើម្បីសម្រេចបាននូវដំណាក់កាលសាងសង់ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងវិស័យអាកាសចរណ៍។ ដូច្នេះ ក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យតេត គម្រោងនេះបានបន្តសាងសង់ជាមួយកម្មករជិត ១.៤៥០ នាក់ បុគ្គលិកបច្ចេកទេសចំនួន ១៥០ នាក់ និងបុគ្គលិកមកពីអ្នកម៉ៅការ អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ត្រួតពិនិត្យ និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគ្រប់គ្រងគម្រោង។
សម្រាប់គម្រោងមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត និងពិព័រណ៍ APEC និងសាលសម្តែងពហុបំណង អ្នកម៉ៅការក៏បានបន្តសាងសង់ពេញអំឡុងពេលឈប់ សម្រាកបុណ្យតេត ជាមួយនឹងកម្លាំងពលកម្មជិត ១.០០០ នាក់។
ក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យតេត ការសាងសង់ផ្តោតសំខាន់លើរចនាសម្ព័ន្ធឆៅ ដោយមានគោលបំណងបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផល និងធានាបាននូវវឌ្ឍនភាពទាន់ពេលវេលាសម្រាប់ការសាងសង់រចនាសម្ព័ន្ធដែកនៅដំណាក់កាលបន្ទាប់៕