ព័ត៌មាន

កម្មកររាប់ពាន់នាក់បន្តធ្វើការពេញអំឡុងពេលឈប់សម្រាកបុណ្យតេត នៅការដ្ឋានសំណង់ធំ APEC ភូកុក

ក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យតេត ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ២០២៦ នៅតាមករដ្ឋានសំណង់ APEC មានទីតាំងក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភូកុក ខេត្តគៀនយ៉ាង កម្មកររាប់ពាន់នាក់បានបន្តធ្វើការថែមម៉ោង និងពេញអំឡុពេលឈប់សម្រាក ដោយបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការធានាវឌ្ឍនភាពនៃគម្រោងសំខាន់ៗដែលបម្រើ APEC ២០២៧។

កម្មកររាប់ពាន់នាក់បានបន្តសាងសង់គម្រោង APEC នៅ Phu Quoc ពេញមួយថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យតេត (រូបថត៖ Lam Hieu/VOV)

គម្រោងវិនិយោគពង្រីកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភូកុក ដែលជាគម្រោងជាតិដ៏សំខាន់មួយដែលបម្រើ APEC ២០២៧ តម្រូវឱ្យមានថ្ងៃផុតកំណត់ដ៏តឹងរ៉ឹងនៅថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៦ ដើម្បីសម្រេចបាននូវដំណាក់កាលសាងសង់ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងវិស័យអាកាសចរណ៍។ ដូច្នេះ ក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យតេត គម្រោងនេះបានបន្តសាងសង់ជាមួយកម្មករជិត ១.៤៥០ នាក់ បុគ្គលិកបច្ចេកទេសចំនួន ១៥០ នាក់ និងបុគ្គលិកមកពីអ្នកម៉ៅការ អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ត្រួតពិនិត្យ និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគ្រប់គ្រងគម្រោង។

សម្រាប់គម្រោងមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត និងពិព័រណ៍ APEC និងសាលសម្តែងពហុបំណង អ្នកម៉ៅការក៏បានបន្តសាងសង់ពេញអំឡុងពេលឈប់ សម្រាកបុណ្យតេត ជាមួយនឹងកម្លាំងពលកម្មជិត ១.០០០ នាក់។

ក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យតេត ការសាងសង់ផ្តោតសំខាន់លើរចនាសម្ព័ន្ធឆៅ ដោយមានគោលបំណងបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផល និងធានាបាននូវវឌ្ឍនភាពទាន់ពេលវេលាសម្រាប់ការសាងសង់រចនាសម្ព័ន្ធដែកនៅដំណាក់កាលបន្ទាប់៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

MSC៖ អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អំពាវនាវឱ្យបង្កើតភាពជាដៃគូអន្តរអាត្លង់ទិកថ្មីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងអឺរ៉ុប

បន្តការពិភាក្សានៅក្នុងសន្និសីទសន្តិសុខទីក្រុងមុយនិច (MSC) លើកទី ៦២ ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងមុយនិច ក្នុងរដ្ឋបាវ៉ារៀ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ប្រធាន MSC លោក Wolfgang Ischinger បានលើកយកបញ្ហាសំខាន់បំផុតនៅក្នុងគោលនយោបាយសន្តិសុខសកល។
