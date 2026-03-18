ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនវៀតណាម
ស្ម័គ្រស្មោះភក្តីភាពតាមបក្ស
អំឡុងឆ្នាំកន្លងទៅបក្សនិងរដ្ឋតែងតែយកចិត្តទុកដាក់អភិវឌ្ឍតំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងតំបន់ភ្នំ។ ជីវភាពរស់នៅផ្លាស់ប្តូរ បងប្អូនជនជាតិភាគតិចតែងតែជឿលើការដឹកនាំរបស់បក្ស តាំងចិត្តបន្តសាមគ្គីរួមកម្លាំងកសាងស្រុកកំណើតកាន់តែសម្បូររុងរឿង ស៊ីវិល័យពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។
មូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំរបស់ប្រជាជន
លេខាគណៈកម្មាធិការបក្ស ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនឃុំ ពុងលួង (ខេត្ត ឡាវកាយ) យ៉ាង អាវឺ សន្និដ្ឋានថា ពេញមួយរយៈពេលកន្លងទៅគោលការណ៍គោលនយោបាយរបស់បក្សនិងរដ្ឋតែងតែផ្តល់អាទិភាពឱ្យតំបន់ជនជាតិភាគតិចនៅមានការលំបាកលំបិន។ ជាពិសេសគោលនយោបាយទាំងឡាយឧបត្ថម្ភលំនៅឋានជូនក្រុមគ្រួសារក្រីក្រ ក្រុមគ្រួសារអ្នកមានគុណបំណាច់ អប់រំ ថែទាំសុខភាព វប្បធម៌ បានជះឥទ្ធិពលដ៏ធំធេងទៅកាន់ជីវភាព ស្មារតីរបស់ប្រជាជន។
ការអនុវត្តកម្មវិធី គោលនយោបាយស្តីពីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសគឺកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប្រកបដោយចីរភាព តំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងតំបន់ភ្នំបានកែលម្អ លើកកម្ពស់ជីវភាពបងប្អូនជនជាតិភាគតិចពីមួយជំហានទៅមួយជំហាន បង្រួមគម្លាតរវាងតំបន់ភូមិភាគទាំងឡាយ។ ឆ្នាំ ២០២៥ ប្រាក់ចំណូលជនជាតិភាគតិចជាមធ្យមក្នុងមនុស្សម្នាក់សម្រេចបានចំនួន ៤៥,៩ លានដុង រួមចំណែកនាំ វៀតណាម ក្លាយជាគំរូតួយ៉ាងពិភពលោកអំពីការអនុវត្តគោលដៅសហស្សវត្សរ៍ក្នុងនោះមានការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ អភិវឌ្ឍជនបទ។ កម្រិតជីវភាពរស់នៅបានកែលម្អនិងបង្កើនទំនុកចិត្តរបស់បងប្អូនជនជាតិចំពោះបក្សនិងរដ្ឋ។
ការជឿទុកចិត្តរបស់បងប្អូនជនជាតិ កឺទូ នៅឃុំព្រំដែន អាវឿង (ទីក្រុង ដាណាំង) ចំពោះបក្ស រដ្ឋត្រូវបានពូនជ្រុំបន្ថែមក្រោយពីសកម្មភាពទាំងឡាយដ៏ម៉ឺងម៉ាត់របស់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់។ "បក្ស អាជ្ញាធរគិតគូរជូនប្រជាជនតាំងពីអាហារហូបចុក សម្លៀកបំពាក់រហូតដល់ការសាងសង់ផ្ទះឡើងវិញក្រោយពីទឹកជំនន់ដោយ "យុទ្ធនាការ ក្វាងទ្រុង" បានជាគ្មានហេតុផលអ្វីប្រជាជនមិនជឿតាម" លោក អា ឡាំងឡឹប អ្នកមានប្រជាប្រិយភាពនៅភូមិ តាឡាង ចែករំលែកដូច្នេះ។
នៅខេត្ត កាម៉ៅ លោក ហូ វ៉ាន់តៀន ឃុំ វិញភឿក ឱ្យដឹងថា ជាយូរយារមកហើយក្តីស្រមៃរបស់កសិករគឺពេលផលិតចេញគ្រាប់ស្រូវ បង្គា ត្រីលក់បានតម្លៃខ្ពស់។ ខ្សែផ្លូវល្បឿនលឿន កឹនធើ - កាម៉ៅ បានបើកចរាចរ ទំនិញត្រូវបានដឹកជញ្ជូនយ៉ាងងាយស្រួល ក្តីស្រមៃឥឡូវបានក្លាយជាការពិតហើយ។
តាំងពីកិច្ចការរក្សាលំនឹងការងារបង្កបង្កើតផល តាំងទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍ធានាសុខុមាលភាពសង្គម រហូតដល់ឧបត្ថម្ភអភិវឌ្ឍផលិតកម្ម លើកកម្ពស់ប្រជាបញ្ញា ។ល។ គោលនយោបាយទាំងឡាយបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់បក្ស ការគ្រប់គ្រងដឹកនាំរបស់រដ្ឋបានបង្កើតជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំពីមួយជំហានទៅមួយជំហានដើម្បីបងប្អូនជនជាតិលំនឹងជីវភាពរស់នៅឈោងឈានឡើងរួចផុតពីភាពក្រីក្រ។
ទាំងអស់ដើម្បីសុភមង្គល កក់ក្តៅសម្បូរសប្បាយរបស់ប្រជាជន
សេចក្តីសម្រេចមហាសន្និបាត ១៤ របស់បក្សដោយមានគោលនយោបាយ គោលនយោបាយវិធានការគន្លឹះសំខាន់ៗ ជាច្រើនបានបន្តពង្រឹងជឿទុកចិត្តនិងការរំពឹងទុកយ៉ាងរឹងមាំរបស់កម្មាភិបាល បក្ខជន បងប្អូនជនជាតិភាគតិចឈានចូលដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍថ្មីមួយរបស់ស្រុកកំណើត ប្រទេសជាតិ។
ដាក់អនុវត្តសេចក្តីសម្រេចមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្សនិងសេចក្តីសម្រេចមហាសន្និបាតតំណាងនៃបក្ខភាគខេត្ត ក្វាងទ្រី លើកទី ១ អាណត្តិ ២០២៥ - ២០៣០ ខេត្ត ក្វាងទ្រី ខិតខំក្លាយជាប៉ូលកំណើនថ្មីនៃតំបន់ភូមិភាគកណ្តាលដោយមានសន្ទស្សន៍ជាក់ស្ដែង ក្នុងនោះ GRDP ជាមធ្យមក្នុងមនុស្សម្នាក់សម្រេចបានចំនួន ១៣៧ ដល់ ១៤៥ លានដុង។ បក្ខជនវ័យក្មេង កាវ ឡេហាំង (ជនជាតិ រុក) ឃុំ គីមភូ បរិយាយថា៖ "មហាសន្និបាត ១៤ របស់បក្សនាំមកនូវកី្តរំពឹងជាច្រើនឱ្យប្អូនជួយបងប្អូនជនជាតិតំបន់លំបាកលំបិន រួចផុតពីភាពក្រីក្រ។ ជាពិសេស គោលការណ៍ទាំងឡាយរបស់បក្សបន្តបង្កើតមធ្យោបាយចិញ្ចឹមជីវិតប្រកបដោយស្ថិរភាព ជួយប្រជាជនឈោងឈានឡើងក្នុងជីវភាពរស់នៅដោយខ្លួនឯង។
ឃុំ ហ្វាហូយ (ខេត្ត តីនិញ) មានខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនប្រវែងជិត ២៤ គីឡូម៉ែត្រ ជាប់នឹងព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា។ លោកស្រី ជុង ង៉ុកថាញ់លាន់ (អាយុ ៦០ ឆ្នាំ) នៅភូមិ បេនគៅ ឱ្យដឹងថា ក្រោយពីមហាសន្និបាត ១៤ ប្រជាជនកាន់តែជឿទុកចិត្តលើការដឹកនាំរបស់បក្សនិងរដ្ឋ។ "យើងខ្ញុំពិតជាចង់បក្ស រដ្ឋវិនិយោគលើផ្លូវថ្នល់ អគ្គិសនី ស្ថានីយ៍បូមទឹកបន្ថែមទៀតដើម្បីមាមីងបងប្អូនស្ងប់ចិត្ត ច្បាមដី ច្បាមសមុទ្រ រស់នៅប្រកបដោយស្ថិរភាពនិងយូរអង្វែង" លោកស្រី លាន់ ចែករំលែកដូច្នេះ។
ជានិច្ចកាលនៅក្នុងរាល់គោលការណ៍ គោលនយោបាយវិធានការគន្លឹះ មាគ៌ាអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ បក្សយើងតែងតែដាក់ផលប្រយោជន៍និងសុភមង្គលរបស់ប្រជាជននៅទីតាំងស្នូល។ លោក ហ្វាង វ៉ាន់ហ៊ុយ នៅក្រុមលំនៅឋាន ២២ សង្កាត់ តឹនផុង (ខេត្ត ឡាយចូវ) បរិយាយ៖ "ដោយមានស្មារតី "យកប្រជាជនជាធំ" គោលនយោបាយជាក់ស្តែងទាំងឡាយរបស់បក្សនឹងបន្តគិតគូរជីវភាពសម្ភារៈស្មារតីឱ្យប្រជាជនកាន់តែល្អប្រសើរឡើងថែមទៀត ជាពិសេសគឺតំបន់លំបាកលំបិនតំបន់ព្រំដែន តំបន់បងប្អូនជនជាតិភាគតិច តំបន់ភ្នំដូចជា ឡាយចូវ"។
ដោយមានជំនឿជឿជាក់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅលើការដឹកនាំរបស់បក្សនិងរដ្ឋបងប្អូនជនជាតិភាគតិចជាង ១៤ លាននាក់លើផ្ទៃប្រទេសទាំងមូលតាំងចិត្តថានឹងបន្តសាមគ្គី រួមដៃគ្នាជាមួយបក្ស ប្រជាជននិងកងទ័ពយើងទាំងមូលធ្វើសម្រេចជោគជ័យគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិខ្លាំងក្លា វិបុលភាពប្រជាជន សុភមង្គលក្នុងយុគសម័យថ្មី៕