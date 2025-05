សូមទស្សនាកម្រងរតនវត្ថុជាតិនៃព្រះពុទ្ធសាសនាវៀតណាម តាមរយៈពិព័រណ៍ "វប្បធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាវៀតណាម" ក្នុងឱកាសបុណ្យវិសាខបូជាឆ្នាំ២០២៥

ជាលើកដំបូង ព័ត៌មាន​នៃរតនវត្ថុ​ជាតិចំនួន​៨៧ ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនា​វៀតណាម បានបកបង្ហាញ​​ដល់​សាធារណជន ព្រះសង្ឃ ពុទ្ធបរិស័ទ រួមគ្នាស្វែងយល់ និង​ទស្សនា តាម​រយៈ​ពិព័រណ៍ "វប្បធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនា​វៀតណាម" ក្នុង​ក្រប​ខ័ណ្ឌនៃពិធីបុណ្យវិសាខ​បូជាអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ​២០២៥ នៅទីក្រុងហូជីមិញ។

ពិព័រណ៍នេះ រៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មាធិការវប្បធម៌មជ្ឈិមសមាគម​ព្រះពុទ្ធសាសនា​វៀតណាម​ ក្រោម​ប្រធានបទ "វប្បធម៌​ព្រះពុទ្ធសាសនា​វៀតណាម៖ ភាសា - សម្លៀក​បំពាក់​បុព្វជិត​ - ស្ថាបត្យកម្ម - បេតិកភណ្ឌ" ឧទ្ទេសនាម​អំពីតម្លៃពិសេស​នៃព្រះពុទ្ធសាសនា​វៀតណាម កៀក​ជាមួយ​ស្មារតីនៃ​ការ​ធ្វើសមាហរណកម្ម ការតភ្ជាប់​រួម​ជាមួយ​វប្បធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនានៃ​ប្រទេសនានា នៅលើ​ពិភពលោក។

រូបសំណាកព្រះពុទ្ធដោយ​​រចនាបទ៣បែប នៅវត្តប៊ុតថាប (But Thap) (ខេត្តបាក់និញ - Bac Ninh)។

រូបសំណាកព្រះសង្ឃ​ ត្រឹន ញ៉ឹនតុង (Tran Nhan Tong)។

រូបសំណាកព្រះម៉ែគង់ស៊ីអ៊ីម​សហស្សនេត្រសហស្សហស្ត នៃវត្ត មេសឺ (Me So) (ខេត្តហ៊ឹង​អៀន​ - Hung Yen) សាងនៅសតវត្សរ៍ទី១៩ បានទទួលស្គាល់ជារតន​វត្ថុជាតិ​​ឆ្នាំ២០១៨។

នៅទីនេះ សាធារណជន នឹង​មានឱកាសទស្សនាបរិយាកាស​បង្ហាញ​ឡើងវិញភាព​រស់រវើក នៃកក្តា​​វប្បធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាដូចជា៖ ពិធីកិច្ច​សាសនា សម្លៀក​បំពាក់​​បព្វជិត ឧបករណ៍តន្ត្រីបុរាណ គម្ពីរដីកា​ គម្ពីរ​បន្ទះឈើ សីលធម៌ជុង​តែ ព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំង​ រួមជាមួយកម្រង​រូបភាព​ និង ឯកសារកម្រ​ៗ។

រូបសំណាកព្រះពុទ្ធដោយ​រចនាបថ៣បែប នៅវត្តលិញអ៊ឹង (Linh Ung) (ខេត្តបាក់និញ - Bac Ninh) សតវត្សរ៍ទី១៧ បានទទួលស្គាល់ជារតនវត្ថុ​ជាតិ​​ឆ្នាំ២០១៣។

រូបសំណាកព្រះម៉ែគង់ស៊ីអ៊ីមសហស្សនេត្រសហស្សហស្ត នៃវត្តប៊ុតថាប (But Thap) (ខេត្តបាក់និញ - Bac Ninh) មានអាយុកាលប្រហែលសតវត្សរ៍ទី១៧។

រូបសំណាកព្រះអមិតាភៈនៃវត្តផាត់ទិច (Phat Tich) (ខេត្តបាក់និញ - Bac Ninh)។

រូបសំណាកព្រះអមិតាភៈប្រោះប្រទាន នៃវត្តវិញងៀម (Vinh Nghiem) (ខេត្តបាក់យ៉ាង - Bac Giang)។

រូបសំណាកព្រះពុទ្ធប្រទាន​អភ័យ​ នៅ​វត្តយ៉ូវ (Dau) (ខេត្តបាក់និញ - Bac Ninh) មានអាយុកាលនា​សតវត្សរ៍ទី១៦ បានទទួលស្គាល់ជារតនវត្ថុ​ជាតិ​ឆ្នាំ​២០១៧។

ជាពិសេស នេះជាលើកដំបូង ដែលរតន​វត្ថុ​ជាតិចំនួន​៨៧ ដែលទាក់ទងនឹង​ព្រះពុទ្ធសាសនា បាន​ប្រមូលផ្តុំ នៅព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌សាសនា ​មានលក្ខណៈអន្តរជាតិ ក្នុងនោះ​រួមមាន ​រូបសំណាក គ្រឿងចម្លាក់​ គ្រឿង​សក្ការៈ គម្ពីរបុរាណ។ល។ បានដាក់បង្ហាញ និង ឧទ្ទេសនាម​ដូចជា​ ភស្តុតាងរស់រវើកអំពីតួនាទីរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនា ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌វៀតណាម​។ រតនវត្ថុ​​ទាំងនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងច្បាស់នូវដំណើរ​សញ្ញាស្លាក់ស្នាម​នៃរាជវង្ស លី ត្រឹន ឡេ ង្វៀន ក្នុង​ដំណើរការ​​បង្កើតអត្តសញ្ញាណ​ព្រះពុទ្ធសាសនា​វៀតណាម។ ភ្ញៀវទេសចរ​ជាច្រើន ក៏ដូចជា​ព្រះសង្ឃ ដូនជី​ និង​ពុទ្ធបរិស័ទ មាន​ចាប់អារម្មណ៍ និង​កោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំង នៅពេលដែល​បាន​ឃើញផ្ទាល់នូវរតនវត្ថុ​​ជាច្រើន​មានប្រភពដើម ក៏ដូចជារឿងរ៉ាវគួរឱ្យ​ចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធដល់​រតន​វត្ថុ​ដ៏មានតម្លៃ នៅក្នុង​ឃ្លាំងវប្បធម៌​ព្រះពុទ្ធសាសនា។ រតនវត្ថុ​មួយចំនួន ដែល​សាធារណជន​ចាប់អារម្មណ៍ និង​ស្វែងយល់បំផុត អាចរៀបរាប់បាន​ដូច​ជា៖ រូបភាព​បង្ហាញ​ឡើង​វិញ​នូវការ​សាងសង់​ចេតិយ ផាត់ទិច (Phat Tich) នា​សម័យរជ្ជកាល​លី (ខេត្តបាក់និញ - Bac Ninh) គម្ពីរបន្ទះឈើ​នៅទីស្ការបូជា​​វិញងៀម (Vinh Nghiem) (ខេត្តបាក់យ៉ាង - Bac Giang​) ចីវរ និងផ្តិល​នា​សម័យង្វៀន បក្សីសេកបៃតង​ និងទំនៀមទម្លាប់នៃការគោរពបូជារបស់ជនជាតិ​វៀតណាមពីបុរាណ រូបសំណាកព្រះម៉ែគង់ស៊ីអ៊ីម​សហស្សនេត្រសហស្សហស្ត នៃវត្តប៊ុតថាប (But Thap) (ខេត្តបាក់និញ - Bac Ninh) រូបសំណាកព្រះម៉ែគង់ស៊ីអ៊ីម​សហស្សនេត្រសហស្សហស្តនៃវត្តមេសឺ (Me So) (ខេត្តហឹង​អៀន - Hung Yen) សម្លៀកបំពាក់​​​បព្វជិត ព្រះពុទ្ធសាសនាវៀតណាម។ល។​

ព្រះរាជក្រឹត្យតែង​តាំង​ប្រទាន​ Xung Tue Chieu Huy Hien Tru Dai Thanh Phap Dien Phat។

គម្ពីរសៀវភៅ នា​សម័យង្វៀន សតវត្សរ៍ទី XIX – XX (វត្តក្វាន់សឺ (Quan Su) - ហាណូយ)។

ទាំងនេះ មិនត្រឹមតែជាបេតិកភណ្ឌសម្ភារៈដ៏មានតម្លៃប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាភស្តុតាងរស់រវើកអំពីតួនាទីរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងជីវភាពវប្បធម៌ - ស្មារតីរបស់ប្រជាជនវៀតណាម តាម​សម័យកាលនីមួយៗ។ តាមរយៈពិព័រណ៍ "វប្បធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាវៀតណាម" ជាមួយ​គោល​បំណង​ឧទ្ទេសនាម​ អំពីលក្ខណៈទូទៅ នៃវប្បធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនា​វៀតណាម លើទិដ្ឋភាព​ភាសា សម្លៀកបំពាក់បព្វជិត ស្ថាបត្យកម្ម បេតិកភណ្ឌ តាមរយៈនោះបង្ហាញពីភាពសម្បូរបែប ភាពចម្រុះ នៃវប្បធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនា​វៀតណាម ដើម្បី​កូនចៅជំនាន់​ក្រោយ​គោរព ថែរក្សា បន្តវេន និង​ផ្សព្វផ្សាយ​៕