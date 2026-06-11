Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

វេទិកាអនាគតរបស់អាស៊ាន

វេទិកាអនាគតអាស៊ាន ឆ្នាំ២០២៦៖ វៀតណាមម្ចាស់ការជំរុញបរិយាកាសសន្ទនាក្នុងតំបន់

 វេទិកាអនាគតអាស៊ាន បានបញ្ជាក់ពីតួនាទីជាវេទិកាបើកចំហរនិងឆ្ពោះទៅអនាគត។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង ថ្លែងសុន្ទរកថានៅក្នុងសម័យប្រជុំបើកវេទិកាអនាគតអាស៊ានលើកទី៣។ រូបថត៖ យឿងយ៉ាង – ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម។

បន្ទាប់ពីការរៀបចំចំនួនពីរលើកក្នុងឆ្នាំ២០២៤ និង២០២៥ វេទិកាអនាគតអាស៊ាន បានបញ្ជាក់ពីតួនាទីជាវេទិកាបើកចំហរនិងឆ្ពោះទៅអនាគត ដោយទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ និងការគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយពី​បណ្តា​ប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន ក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិ។

សាស្ត្រាចារ្យរង លោកស្រី Ekaterina Koldunova ឆ្លើយបទសម្ភាស​។ រូបថត៖ Tran Hai/TTXVN


យោងតាមនាយកមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ាន​នៅសាកលវិទ្យាល័យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិម៉ូស្គូ (MGIMO) ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ី សាស្ត្រាចារ្យរង Ekaterina Koldunova បាន​ចាត់ទុកថា ការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃវេទិកាអនាគតអាស៊ានបាន​បង្ហាញថា វៀតណាមកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការ​ជំរុញការសន្ទនាលើ​ទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់អាស៊ាន។ វៀតណាមបន្តបញ្ជាក់ពីតួនាទីយ៉ាងសកម្មក្នុងការកសាងរបៀបវារៈអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ាន មិនត្រឹមតែតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមជាក់ស្តែងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងដោយការបង្កើត​បរិយាកាសសន្ទនា ការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈ និងសំណើវិធីសា ស្រ្តថ្មីៗចំពោះបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិ។

សាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត លោក Dmitry Valentinovich Mosyakov ។ រូបថត៖ TTXVN

ក្នុង​ពេលនោះ សាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត លោក Dmitry Valentinovich Mosyakov បានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមជានិច្ច​កាលបង្ហាញពីតួនាទីវិជ្ជមាននៅក្នុងបញ្ហាដ៏​ស្មុគស្មាញទាំងអស់​នៅក្នុង​តំបន់និងអន្តរជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្ន ដោយតែងតែដើតជួរមុខក្នុងការរក្សាឯ​កភាពនិងសាមគ្គីភាពក្នុងអាស៊ាន ស្វែងរកសំឡេងរួម ឬការសម្របសម្រួលគ្នា​លើបញ្ហា​បន្ទាន់បំផុត៕​

តាម vovworld.vn/km

អត្ថបទផ្សេងទៀត

វៀតណាមជំរុញការពិភាក្សាស្តីពីទិសដៅសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់

វៀតណាមជំរុញការពិភាក្សាស្តីពីទិសដៅសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់

សំណើរបស់វៀតណាមលើខ្លឹមសារពិភាក្សាក្នុងវេទិកាអនាគតអាស៊ានឆ្នាំ ២០២៦ ស្តីពីសាមគ្គីភាព និងការពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) គឺស្របតាមផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

Top