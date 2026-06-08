វេទិកាអនាគតរបស់អាស៊ាន
វេទិកាអនាគតអាស៊ាន៖ តភ្ជាប់គណបក្សនយោបាយ និងទីក្រុងអាស៊ាន
សិក្ខាសាលាស្តីពី “តួនាទីរបស់គណបក្សនយោបាយអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងការកសាងសហគមន៍អាស៊ាន” បានប្រមូលផ្តុំតំណាងគណបក្សនយោបាយជាង ១០ នៅក្នុងតំបន់។ នេះជាលើកដំបូងដែលយន្តការសន្ទនាពហុភាគីរវាងគណបក្សនយោបាយអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃវេទិកាអនាគតអាស៊ាន។ គំនិតផ្តួចផ្តើមនេះក៏សមស្របនឹងគោលនយោបាយការបរទេសដ៏ទូលំទូលាយរបស់វៀតណាម ដែលមានសសរស្តម្ភចំនួនបីគឺ ការទូតបក្ស ការទូតរដ្ឋ និងការទូតប្រជាជន។
ទន្ទឹមនឹងនោះ សន្និសីទថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងអាស៊ាន រៀបចំដោយទីក្រុងហាណូយ បានពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទីក្រុងឆ្លាតវៃ ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល កំណើនបៃតង និងការបង្កើនភាពធន់នឹងបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗ។ នេះក៏ជាលើកដំបូង ដែលគំនិតផ្តួចផ្តើមតភ្ជាប់មេដឹកនាំទីក្រុងអាស៊ានត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃវេទិកាអនាគតអាស៊ាន ដោយទទួលបានការយកចិត្តទូកដាក់ និងការវាយតម្លៃជាវិជ្ជមានពីប្រទេសសមាជិក៕