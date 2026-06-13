Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

វេទិកាអនាគតរបស់អាស៊ាន

វៀតណាមបង្ហាញពីតួនាទីតភ្ជាប់តាមរយៈវេទិកាអនាគតអាស៊ាន

វេទិកាអនាគតអាស៊ានឆ្នាំ២០២៦ ដោយប្រធានបទ “រួម  គ្នា  ស្ថាបនាអនាគតរបស់យើង៖ សន្តិភាព វិបុលភាព និងយក  ប្រជាជនជាស្នូល  ” បានបិទបញ្ចប់  ក្រោយ  រយៈពេលពីរថ្ងៃ  ធ្វើការ  នៅទីក្រុងហាណូយ (៩-១០ ខែមិថុនា)។

លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង ថ្លែងនៅក្នុង​ពិធីបើក​វេទិកា។ រូបថត៖ VNA
ទិដ្ឋភាពរួមនៃវេទិការនេះ។ រូបថត៖ VNA

ដោយបន្តពីភាពជោគជ័យនៃវេទិកាមុនៗ ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអំពីតួនាទីសកម្ម ការទទួលខុសត្រូវ និងសមត្ថភាពដឹកនាំរបស់វៀតណាមក្នុ  ងការ  ជំរុញកិច្ចសន្ទនា ការតភ្ជាប់គំនិត និងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់។

ជាមួយនឹងការរៀបចំវេទិកាដោយជោគជ័យ វៀតណាមបន្តដើរតួនាទីជាស្ពានជំរុញកិច្ចសន្ទនា ការកសាងការឯកភាពគ្នា និងពង្រឹងទំនុកចិត្តរវាង  ភាគី  ទាំងអស់។ អគ្គលេខាធិការអាស៊ានលោក   កៅ គឹមហួន បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ « វៀតណាមបានផ្តួចផ្តើមវេទិកាអនាគតអាស៊ានកាលពីបីឆ្នាំមុន និងបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះវេទិកាប្រចាំឆ្នាំចំនួនបីជាប់ៗគ្នា។ នេះគឺជាការរួមចំណែកដ៏សំខាន់មួយចំពោះដំណើរការកសាងសហគមន៍អាស៊ាន ដោយប្រមូលផ្តុំ  មេដឹកនាំ អ្នករៀបចំគោលនយោបាយ អ្នកជំនាញ អ្នកអនុវត្ត អ្នកប្រាជ្ញ ស្ថាប័ន  ស្រាវជ្រាវ ក៏ដូចជាតំណាងយុវជននិងមេដឹកនាំវ័យក្មេង ដើម្បីពិភាក្សាអំពីអនាគតរបស់អាស៊ាននិងតំបន់  ។ ខ្ញុំជឿថានេះ មានសារៈសំខាន់ជាពិសេសក្នុងការកៀរគរគំនិតថ្មីៗ អនុសាសន៍ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ »។​

អគ្គលេខាធិការអាស៊ាន លោក កៅ គឹមហួន ថ្លែងសុន្ទរកថា។ រូបថត៖ VNA

ប្រតិភូជាច្រើនបានកោតសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់វៀតណាមក្នុងការរក្សាបរិយាកាសពិភាក្សា​បើក​ចំហរ ជាក់ស្តែង និងឆ្ពោះទៅរកដំណោះស្រាយសហប្រតិបត្តិការរយៈពេលវែង។ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅវៀតណាម លោកស្រី Tiffany McDonald បានសម្តែងការកោតសរសើរចំពោះការរៀបចំនិងគុណភាពនៃការពិភាក្សានៅក្នុងវេទិកានេះ។

«នៅក្នុងពិធីបើកវេទិកាអនាគតអាស៊ានឆ្នាំនេះ យ៉ាងហោចណាស់មានមេដឹកនាំអាស៊ានចំនួន ៥ រូប និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមួយចំនួនបានចូលរួម។ នេះបង្ហាញពីគុណភាពនៃការពិភាក្សា ក៏ដូចជាឋានៈរបស់ប្រតិភូដែលចូលរួមវេទិកា  គឺខ្ពស់។ វេទិកានេះកំពុងរីកសាយភាយកាន់តែខ្លាំង និងទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែទូលំទូលាយជាង  ។ ក្រោមការដឹកនាំរបស់ វៀតណាម វេទិកាអនាគតអាស៊ានបានបង្កើត  ជា  បរិយាកាសមួយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា  ដែលចាប់អារម្មណ៍និងមាន  បំណងចង់ចូលរួមចំណែកដល់ភាពជោគជ័យរបស់អាស៊ាន អាចផ្លាស់ប្តូរគំនិត និងកសាងគំនិតផ្តួចផ្តើមសម្រាប់អនាគត» ។

តាមរយៈការរក្សា និងអភិវឌ្ឍវេទិកាអនាគតអាស៊ាន វៀតណាមមិនត្រឹមតែរួមចំណែកគំនិតផ្តួចផ្តើមជាក់ស្តែងចំពោះដំណើរការនៃការកសាងសហគមន៍អាស៊ានប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបន្តបញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់ខ្លួនជាសមាជិកសកម្ម និងម្ចាស់ការ ត​ភ្ជាប់ដៃគូ លើកកម្ពស់ការសន្ទនា និងធ្វើការរួមគ្នាជាមួយតំបន់ឆ្ពោះទៅរកអនាគតសន្តិភាព វិបុលភាព និងបរិយាប័ន្ន៕  

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

វេទិកាអនាគតអាស៊ាន ឆ្នាំ២០២៦៖ វៀតណាមម្ចាស់ការជំរុញបរិយាកាសសន្ទនាក្នុងតំបន់

វេទិកាអនាគតអាស៊ាន ឆ្នាំ២០២៦៖ វៀតណាមម្ចាស់ការជំរុញបរិយាកាសសន្ទនាក្នុងតំបន់

 វេទិកាអនាគតអាស៊ាន បានបញ្ជាក់ពីតួនាទីជាវេទិកាបើកចំហរនិងឆ្ពោះទៅអនាគត។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

Top