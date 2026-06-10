Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

វេទិកាអនាគតរបស់អាស៊ាន

វៀតណាមជំរុញការពិភាក្សាស្តីពីទិសដៅសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់

សំណើរបស់វៀតណាមលើខ្លឹមសារពិភាក្សាក្នុងវេទិកាអនាគតអាស៊ានឆ្នាំ ២០២៦ ស្តីពីសាមគ្គីភាព និងការពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) គឺស្របតាមផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង ថ្លែងសុន្ទរកថា ក្នុងពិធីបើកនៃវេទិការអនាគតរបស់អាស៊ាន។ រូបថត៖ VNAT

នេះជាការបញ្ជាក់របស់សាស្ត្រាចារ្យ មី លៀង (Mi Liang) នាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ នៃសាកលវិទ្យាល័យសិក្សាបរទេសប៉េកាំង (ចិន) ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានក្នុងឱកាសវេទិកាអនាគតអាស៊ានឆ្នាំ ២០២៦ ដែលបានប្រារព្ធឡើងនៅទីក្រុងហាណូយនៅថ្ងៃទី ៩-១០ ខែមិថុនា។

យោងតាមសាស្ត្រាចារ្យ មី លៀង សម័យប្រជុំពេញអង្គបានផ្តោតលើភាពធន់ សាមគ្គីភាព និងការពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងរបស់អាស៊ាន ដោយដាក់វេទិកានេះជាវេទិកាសន្ទនាបើកចំហមួយដើម្បីបំពេញបន្ថែមយន្តការអាស៊ានដែលមានស្រាប់។ វេទិកានេះបានសង្កត់ធ្ងន់លើការកសាងសហគមន៍អាស៊ានដែលផ្តោតលើប្រជាជន លើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរទៅជាគំរូកំណើនថ្មីក្នុងចំណោមអស្ថិរភាពសកល ការពារផលប្រយោជន៍ និងភាពធន់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នា និងធានាថា គ្មានក្រុមណាមួយត្រូវបានទុកចោលពីក្រោយឡើយ។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង និងគណៈប្រតិភូថតរូបជាក្រុមនៅក្នុងសម័យប្រជុំបើកវេទិកាអនាគតអាស៊ានលើកទី៣ (រូបថត៖ អានដាំង/TTXVN)

ទាក់ទងនឹងការបង្ការជម្លោះ អ្នកប្រាជ្ញចិនបានបញ្ជាក់ថា នេះគឺជាប្រធានបទស្នូលមួយក្នុងចំណោមប្រធានបទស្នូលទាំងបីនៃវេទិកានេះ។ ការពិភាក្សាលើប្រធានបទនេះមានគោលបំណងរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ និងបង្កើតបរិយាកាសផ្ទៃក្នុងដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់អាស៊ាន។ ទាក់ទងនឹងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) និងបច្ចេកវិទ្យា AI សាស្ត្រាចារ្យ មី លៀង បានបញ្ជាក់ថា នេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយនៅក្នុងវេទិកានេះ ដោយសារបញ្ហាទាក់ទងនឹងការលើកកម្ពស់បច្ចេកវិទ្យា AI ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍតំបន់ ខណៈពេលដែលរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទូទៅក្នុងអភិបាលកិច្ច សីលធម៌ និងសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត កំពុងត្រូវបានលើកឡើង ហើយត្រូវការការពិភាក្សាបន្ថែមទៀត។

ដោយសំដៅទៅលើការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃវេទិកាអនាគតអាស៊ានរបស់វៀតណាមជាលើកទីបីជាប់ៗគ្នា ដែលជាគំនិតផ្តួចផ្តើមដែលបាន វៀតណាមប្រកាសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៤៣ នៅទីក្រុងហ្សាកាតា (ឥណ្ឌូនេស៊ី) ក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ សាស្ត្រាចារ្យ មី លៀង បានសង្កត់ធ្ងន់លើឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់វៀតណាមនៅក្នុងអាស៊ាន និងឋានៈកាន់តែខ្ពស់របស់វៀតណាមនៅក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ទិកាអនាគតអាស៊ាន ឆ្នាំ ២០២៦ - បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធានាសន្តិសុខថាមពល

ទិកាអនាគតអាស៊ាន ឆ្នាំ ២០២៦ - បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធានាសន្តិសុខថាមពល

នាថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា នៅថ្ងៃទីពីរនៃវេទិកាអនាគតអាស៊ាន ឆ្នាំ ២០២៦ តំណាងមកពីប្រទេសផ្សេងៗ និងប្រតិភូអន្តរជាតិបានពិភាក្សាលើប្រធានបទសំខាន់ៗចំនួនបី៖ ទំនាក់ទំនងអាមេរិក-អាស៊ាន ជំរុញសន្តិសុខថាមពល និងគំរូអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងបរិបទនៃការផ្លាស់ប្តូរសកល។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

Top