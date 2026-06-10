វេទិកាអនាគតរបស់អាស៊ាន
វៀតណាមជំរុញការពិភាក្សាស្តីពីទិសដៅសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់
នេះជាការបញ្ជាក់របស់សាស្ត្រាចារ្យ មី លៀង (Mi Liang) នាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ នៃសាកលវិទ្យាល័យសិក្សាបរទេសប៉េកាំង (ចិន) ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានក្នុងឱកាសវេទិកាអនាគតអាស៊ានឆ្នាំ ២០២៦ ដែលបានប្រារព្ធឡើងនៅទីក្រុងហាណូយនៅថ្ងៃទី ៩-១០ ខែមិថុនា។
យោងតាមសាស្ត្រាចារ្យ មី លៀង សម័យប្រជុំពេញអង្គបានផ្តោតលើភាពធន់ សាមគ្គីភាព និងការពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងរបស់អាស៊ាន ដោយដាក់វេទិកានេះជាវេទិកាសន្ទនាបើកចំហមួយដើម្បីបំពេញបន្ថែមយន្តការអាស៊ានដែលមានស្រាប់។ វេទិកានេះបានសង្កត់ធ្ងន់លើការកសាងសហគមន៍អាស៊ានដែលផ្តោតលើប្រជាជន លើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរទៅជាគំរូកំណើនថ្មីក្នុងចំណោមអស្ថិរភាពសកល ការពារផលប្រយោជន៍ និងភាពធន់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នា និងធានាថា គ្មានក្រុមណាមួយត្រូវបានទុកចោលពីក្រោយឡើយ។
ទាក់ទងនឹងការបង្ការជម្លោះ អ្នកប្រាជ្ញចិនបានបញ្ជាក់ថា នេះគឺជាប្រធានបទស្នូលមួយក្នុងចំណោមប្រធានបទស្នូលទាំងបីនៃវេទិកានេះ។ ការពិភាក្សាលើប្រធានបទនេះមានគោលបំណងរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ និងបង្កើតបរិយាកាសផ្ទៃក្នុងដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់អាស៊ាន។ ទាក់ទងនឹងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) និងបច្ចេកវិទ្យា AI សាស្ត្រាចារ្យ មី លៀង បានបញ្ជាក់ថា នេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយនៅក្នុងវេទិកានេះ ដោយសារបញ្ហាទាក់ទងនឹងការលើកកម្ពស់បច្ចេកវិទ្យា AI ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍតំបន់ ខណៈពេលដែលរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទូទៅក្នុងអភិបាលកិច្ច សីលធម៌ និងសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត កំពុងត្រូវបានលើកឡើង ហើយត្រូវការការពិភាក្សាបន្ថែមទៀត។
ដោយសំដៅទៅលើការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃវេទិកាអនាគតអាស៊ានរបស់វៀតណាមជាលើកទីបីជាប់ៗគ្នា ដែលជាគំនិតផ្តួចផ្តើមដែលបាន វៀតណាមប្រកាសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៤៣ នៅទីក្រុងហ្សាកាតា (ឥណ្ឌូនេស៊ី) ក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ សាស្ត្រាចារ្យ មី លៀង បានសង្កត់ធ្ងន់លើឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់វៀតណាមនៅក្នុងអាស៊ាន និងឋានៈកាន់តែខ្ពស់របស់វៀតណាមនៅក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ៕