Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

វប្បធម៌

លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូឡឹម អញ្ជើញអុជធូប ត្រួតពិនិត្យការងារស្វែងរកអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី

រសៀលថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូឡឹម ដឹកនាំក្រុមការងារមជ្ឈិមអញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កា អុជធូបរំលឹក​វិញ្ញាណក្ខន្ធវីរយុទ្ធជន​ពលីនិងអញ្ជើញសួរសុខទុក្ខ ត្រួតពិនិត្យការងារស្វែងរក ប្រមូលផ្តុំអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីនៅឧទ្យាន លេ ធីរៀង (សង្កាត់ ហ្វាហ៊ឹង ទីក្រុង ហូ ជីមិញ)។
លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូឡឹម ដឹកនាំក្រុមការងារមជ្ឈិមអញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កា អុជធូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរយុទ្ធជនពលី។
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូឡឹម អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថា។
លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូឡឹម និងក្រុមការងារបានអញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កា អុជធូបនៅស្តូបអតីតអគ្គលេខាបក្ស ត្រឹនភូ។
លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូឡឹម និងក្រុមការងារបានអញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កា អុជធូបនៅស្តូបអតីតអគ្គលេខាបក្ស ត្រឹនភូ។
លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូឡឹម និងក្រុមការងារបានអញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កា អុជធូបនៅស្តូបអតីតអគ្គលេខាបក្ស ត្រឹនភូ។
លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូឡឹម និងក្រុមការងារបានអញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កា អុជធូបនៅស្តូបអតីតអគ្គលេខាបក្ស ត្រឹនភូ។
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូឡឹម អញ្ជើញសួរសុខទុក្ខ លើកទឹកចិត្តកងកម្លាំងស្វែងរក។
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូឡឹម អញ្ជើញសួរសុខទុក្ខ លើកទឹកចិត្តកងកម្លាំងស្វែងរក។
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូឡឹម អញ្ជើញសួរសុខទុក្ខ លើកទឹកចិត្តកងកម្លាំងស្វែងរក។
អដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីត្រូវបានយកមកតម្កល់នៅអគាររំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធ។
អដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីត្រូវបានយកមកតម្កល់នៅអគាររំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធ។
អដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីត្រូវបានយកមកតម្កល់នៅអគាររំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធ។

អញ្ជើញចូលរួមក្រុមការងារមានថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិមបក្ស ក្រសួងការពារជាតិ ក្រសួងនគរបាលរួមជាមួយនឹង​តំណាងបណ្តាក្រសួង ផ្នែកមជ្ឈិម។ តំណាងទីក្រុង ហូ ជីមិញ មានលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុងលោក ត្រឹន លឺវក្វាង អនុលេខាអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុង លេ គ្វកផុង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុង ហូ ជីមិញ លោក វ៉ វ៉ាន់មិញ ប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិ វៀតណាម នៃទីក្រុង ហូ ជីមិញ ង្វៀន ផឿកឡុក អនុប្រធាន​គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុង ហូ ជីមិញ ង្វៀន ម៉ាញ់កឿង និងថ្នាក់ដឹកនាំបណ្តាមន្ទីរ ផ្នែក អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ៕

តាម កាសែតព័ត៌មាននិងជនជាតិ

អត្ថបទផ្សេងទៀត

DIFF 2026 - ភាពត្រចះត្រចង់លើដងទន្លេ ហាន

DIFF 2026 - ភាពត្រចះត្រចង់លើដងទន្លេ ហាន

ការ​សម្តែងកាំជ្រួចដ៏ភ្លឺចិញ្ចាចចាំង ឆ្លុះលើផ្ទៃទឹកទន្លេ ហាន។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

Top