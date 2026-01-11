សេដ្ឋកិច្ច
យុទ្ធនាការ ក្វាងទ្រុង៖ សាងសង់ផ្ទះសំបែងយ៉ាងឆាប់បំផុតជូនប្រជាជននៅតំបន់ភ្នំ តីត្រា
យុទ្ធនាការ ក្វាងទ្រុង សាងសង់ផ្ទះសំបែងឡើងវិញយ៉ាងឆាប់បំផុតជូនបណ្តាក្រុមគ្រួសារដែលមានផ្ទះសំបែងត្រូវរងខូចខាតដោយសារគ្រោះធម្មជាតិនៅតំបន់ភ្នំ តីត្រា (ខេត្ត ក្វាងង៉ាយ) កំពុងចូលដល់ដំណាក់កាលបង្ហើយ។
កម្មាភិបាល យុទ្ធជនចំណុះអង្គភាពយោធា នគរបាលចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការនេះបានរួមចិត្តគំនិត រួមកម្លាំងគ្នា ពន្លឿនការងារសាងសង់ ដោយសង្ឃឹមថានឹងប្រគល់ជូនផ្ទះទាំងនោះឱ្យមាមីងបងប្អូនប្រជាជនមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ២០២៦។
ឃុំតំបន់ភ្នំ តីត្រា ជាមូលដ្ឋានមានការលំបាកលំបិនស្ថិតនៅក្នុងខេត្ត ក្វាងង៉ាយ។ ក្នុងអំឡុងពេលភ្លៀងនិងទឹកជំនន់កាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងហើយ ឃុំទាំងមូលមានផ្ទះលំនៅប្រហែល ២០ ខ្នងត្រូវរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ក្នុងនោះមានផ្ទះចំនួន ៦ ខ្នងត្រូវរលំបាក់ទាំងស្រុង។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល ផាម មិញជិញ បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា នេះគឺជាការបញ្ជាចេញ ពី បេះដូង។ ដោយផ្អែកលើការបង្គាប់បញ្ជានោះ អង្គភាពទាំងឡាយកំពុងរួសរាន់បញ្ចប់ដំណាក់កាលបង្ហើយ ប្រគល់ជូនផ្ទះពិសេសចំនួន ៦ ខ្នងនេះឱ្យទៅក្រុមគ្រួសារប្រជាជនមុនថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦ ដោយធានាថាប្រជាជនទទួលបានផ្ទះលំនៅ មានកន្លែងគោរពបូជាបុព្វការីជន អំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ៕