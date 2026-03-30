ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនវៀតណាម
ម្ចាស់ឆ្នោតជនជាតិភាគតិចនៅទីក្រុង ហូជីមិញ លើកឡើងសំណើពីបញ្ហាបន្ទាន់ជាច្រើនជាមួយតំណាងជាប់ឆ្នោត
បន្ទាប់ពីប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតសមាជិករដ្ឋសភា និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាណត្តិឆ្នាំ ២០២៦ - ២០៣១ អ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនមកពីសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចនៅទីក្រុង ហូជីមិញ សម្តែងការត្រេកអរ ស្របពេលក៏លើកសំណើជាក់ស្តែងទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយ ជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងសហគមន៍។
ក្តីរំពឹងទុកទាំងនេះមិនត្រឹមតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីតម្រូវការជាក់ស្តែងប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបង្ហាញពីស្មារតីនៃការប្តេជ្ញាចិត្ត និងទំនួលខុសត្រូវរបស់ប្រជាជនគ្រប់ជនជាតិចំពោះការអភិវឌ្ឍទីក្រុង ហូជីមិញ ផងដែរ។
ការអប់រំ និងសុខាភិបាលគឺជាបញ្ហាបន្ទាន់
ការងារបណ្តាតំណាងរដ្ឋសភា និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅក្នុងអាណត្តិថ្មី យកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ រួមដំណើរហើយមានដំណោះស្រាយសមស្រប រួមចំណែកដល់ការសាមគ្គីជាតិនៅទីក្រុង ហូជីមិញ។ ការវាយតម្លៃតំណាងជាប់ឆ្នោត លោកបណ្ឌិត ហឿ សានី អនុប្រធានផ្នែកបេតិកភណ្ឌ និងវប្បធម៌ជនជាតិ សាកលវិទ្យាល័យវប្បធម៌ទីក្រុង ហូជីមិញ បញ្ជាក់ថា រចនាសម្ព័ន្ធ និងសមាជិករដ្ឋសភា បានធានាបាននូវតំណាងគ្រប់វិស័យ តំបន់ ជនជាតិ និងសាសនា។ ប្រការនេះបានបង្ហាញពីប្រជាធិបតេយ្យ និងភាពយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គម ជាពិសេសចំពោះក្រុមអ្នកចាញ់ប្រៀប។
យោងតាមលោកបណ្ឌិត ហឿ សានី គុណភាពនៃបណ្តាសមាជិកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែប្រសើរឡើង បង្ហាញលក្ខណៈសម្បត្តិ សមត្ថភាព និងស្មារតីទទួលខុសត្រូវ។ “តាមខ្ញុំសង្កេតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភា និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ ២០២៦-២០៣១ អ្នកបោះឆ្នោតបានស្វែងយល់យ៉ាងហ្មត់ចត់អំពីជីវប្រវត្តិ និងប្រវត្តិការងាររបស់បេក្ខជនមុនពេលធ្វើការជ្រើសរើស។ អ្នកមានជំនាញខ្ពស់ ធ្លាប់កាន់តំណែងជាអ្នកដឹកនាំ ឬមានបទពិសោធន៍ធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នជាប់ឆ្នោត មានទំនោរទទួលបានការជឿទុកចិត្តកាន់តែច្រើន”។
រួមស្សនៈនោះ លោកស្រី ង៉ូ ឡេចូវ អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសមាគម អូនឡាំង (សង្កាត់ ចើ លើន) មានប្រសាសន៍ថា បញ្ជីឈ្មោះសមាជិកជាប់ឆ្នោតកន្លងហើយសុទ្ធតែអ្នកមានប្រជាប្រិយភាព ត្រូវបានប្រជាជនប្រគល់ភារកិច្ចឱ្យតំណាង និងឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈ និងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកបោះឆ្នោត ជាពិសេសអ្នកបោះឆ្នោតជនជាតិ ចិន។
ក្នុងនាមអ្នកមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងសហគមន៍ជនជាតិ ចាម ឥស្លាមសង្កាត់ ចើលើន លោក M. Mohamed Amine ប្រធានគណៈអភិបាលវិហារ Masjid Al Jamia បានសម្តែងការរីករាយការបោះឆ្នោតទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេង ហើយបានជ្រើសរើសតំណាងដ៏សក្តិសមជាមួយនឹងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះប្រជាជន។
យោងតាមលោក Amine សហគមន៍ ចាម ឥស្លាមរស់នៅនិងធ្វើការនៅទីក្រុង ហូជីមិញនៅតែប្រឈមមុខនឹងការលំបាកជាច្រើន។ ដូច្នេះ លោកសង្ឃឹមថានៅក្នុងអាណត្តិខាងមុខ តំណាងជាប់ឆ្នោតនឹងបន្តយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតលើគោលនយោបាយឧបត្ថម្ភជាក់ស្តែងដូចជាការអប់រំ ការសុខាភិបាល ជាពិសេសការឧបត្ថម្ភដល់សិស្សក្រីក្រ និងគ្រួសារស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកនៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិ។
“អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវភ្ជាប់ ឧទេ្ទសនាមឱកាសការងារសម្រាប់និស្សិតបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សា ដើម្បីជួយយុវជនចាមឱ្យមានស្ថិរភាពជីវភាពរស់នៅនិងប្រាក់ចំណូលបន្ថែមដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារ” លោក Amine បានផ្ដល់យោបល់លើកសំណើ។
ដោយមានទស្សនៈដូចគ្នា លោកបណ្ឌិត ហឿ សានី មានប្រសាសន៍ថា ក្នុងបរិបទចំណាយក្នុងការរស់នៅក្នុងទីក្រុងធំៗ ប្រជាជន ខ្មែរ ជាច្រើនរស់នៅ និងធ្វើការនៅទីក្រុងហូជីមិញនៅតែប្រឈមមុខនឹងការលំបាកជាច្រើន។ ដូច្នេះ ការមានការងារធ្វើមានស្ថិរភាពដើម្បីទូទាត់ការចំណាយលើការរស់នៅគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើន។
“ក្រៅពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាជន ខ្មែរ ខ្លួនឯង ពួកគាត់ក៏ត្រូវការការឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈគោលនយោបាយអនុគ្រោះសម្រាប់ជនជាតិភាគតិច ជាពិសេសក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងការស្វែងរកការងារធ្វើ” លោក ហឿ សានី សម្តែងនូវបំណងប្រាថ្នា។
លោក ហឿ សានី ឲ្យដឹងបន្ថែម គ្រួសារ ខ្មែរ ជាច្រើនរស់នៅ និងធ្វើការនៅទីក្រុងហូជីមិញ ជាពិសេសគ្រួសារធ្វើកម្មករ ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយក្នុងការរក្សាការអប់រំរបស់កូនៗ។ ដូច្នេះ គោលនយោឧបត្ថម្ភដល់ការអប់រំ អាហារូបករណ៍ និងលក្ខខណ្ឌសិក្សាត្រូវអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញ និងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន ដោយជួយសិស្សខ្មែរឲ្យមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពក្នុងការសិក្សា និងបង្កើនកម្រិតប្រជាបញ្ញារបស់ពួកគាត់។
ការពង្រឹងផ្សារភ្ជាប់ ការសន្ទនារវាងអាជ្ញាធរ និងមាមីងបងប្អូនជនជាតិ
ដោយមានសហគមន៍ ចិន នៅតំបន់ ចើលើន លោកស្រី ងូ ឡេចូវ អនុប្រធានគណៈភិបាល អូនឡាំង បញ្ជាក់ថា នៅតែមានការលំបាកជាច្រើនក្នុងការអភិរក្សតម្លៃវប្បធម៌ប្រពៃណី។
“សាលសហគមន៍ ចិន ភាគច្រើននៅ ចើលើន សុទ្ធតែបានទទួលស្គាល់ថាជាតំបន់បេតិកភណ្ឌស្ថាបត្យកម្ម និងសិល្បៈកម្រិតជាតិ ឬកម្រិតទីក្រុង ប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីធ្លីនៅឡើយទេ។ ទោះបីជាស្រាវជ្រាវនីតិវិធីម្តងហើយម្តងទៀតក៏ដោយ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគ្រប់គ្រងនៅតែមានការភ័ន្តច្រឡំដោយសារតែដំណើរការស្មុគស្មាញ និងការណែនាំមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាពីភ្នាក់ងារផ្សេងៗ” លោកស្រី ចូវ បានចែករំលែក។
យោងតាមលោកស្រី ចូវ កង្វះឯកសារផ្លូវច្បាប់មិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រង និងអភិរក្សប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងធ្វើឱ្យពិបាកក្នុងការកៀរគរធនធានសង្គមសម្រាប់ការស្តារ និងលើកកម្ពស់តម្លៃនៃទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រផងដែរ។
“ក្រៅពីនេះ ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ពាណិជ្ជករ ចិន ខ្នាតតូចក៏កំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនផងដែរ។ ចាប់ពីឆ្នាំ ២០២៦ នៅពេលបទប្បញ្ញត្តិពន្ធថ្មីត្រូវបានអនុវត្ត អាជីវកម្មខ្នាតតូចជាច្រើនមិនទាន់ស៊ាំនឹងរបៀបគណនាពន្ធនៅឡើយទេ នាំឱ្យមានការបារម្ភ និងក្នុងករណីខ្លះថែមទាំងបញ្ឈប់អាជីវកម្មទៀតផង”។
អំពីបញ្ហានេះ ខ្ញុំស្នើសមាជិកត្រូវមានគោលនយោបាយជាក់លាក់ និងច្បាស់លាស់បន្ថែមទៀត ដើម្បីឧបត្ថម្ភប្រជាជនក្នុងការទទួលបាន និងអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ ខណៈពេលបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច”។
ចំណុចរួមមួយអ្នកបោះឆ្នោត និងឥស្សរជនមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងទីក្រុងបានសង្កត់ធ្ងន់គឺតម្រូវការក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនង និងការសន្ទនារវាងអាជ្ញាធរ និងប្រជាជន។ លោក M. Mohamed Amine ជឿជាក់ថាការរៀបចំកិច្ចប្រជុំ និងការផ្លាស់ប្តូរជាប្រចាំជាមួយអ្នកមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងសហគមន៍នឹងជួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឱ្យយល់បានយ៉ាងឆាប់រហ័សអំពីគំនិត និងបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជន ដោយហេតុនេះស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្របដើម្បីដោះស្រាយការលំបាកណាមួយ។
តំណាងឲ្យសហគមន៍ ចិន លោកស្រី ងូ ឡេ ចូវ លើកឡើងថា ចាំបាច់ត្រូវលើកកម្ពស់តួនាទី និងអាជីវកម្មមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសហគមន៍ ដើម្បីដើរតួជាស្ពានឆ្លុះបញ្ចាំងពីមតិ និងចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយការលំបាកសហគមន៍ចិនប្រឈមមុខជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន។
យោងតាមលោកបណ្ឌិត ហឿ សានី នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយអ្នកបោះឆ្នោត តំណាងគួរតែពង្រីកវិសាលភាពនៃអ្នកចូលរួម ដោយផ្តោតលើការអញ្ជើញតំណាងមកពីក្រុមជនជាតិភាគតិច និងសាសនា និងបុគ្គលដែលមានឥទ្ធិពល។ អ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀត មតិប្រតិកម្មដែលទទួលបានត្រូវតែបញ្ជូនទៅកាន់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធយ៉ាងពេញលេញ និងដោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
លោកបណ្ឌិត ហឿ សានី បានសង្កត់ធ្ងន់ថា “តំណាងរាស្ត្រត្រូវបានជ្រើសតាំងសម្រាប់អាណត្តិនេះ ត្រូវការពារ និងគាំទ្រយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះសំណើស្របច្បាប់របស់ប្រជាជននៅក្នុងអំណាចរបស់ពួកគេ។ នៅពេលដែលប្រជាជនឃើញថា មតិរបស់ពួកគេត្រូវបានស្តាប់ និងដោះស្រាយ ទំនុកចិត្តរបស់ពួកគេលើតំណាងរាស្ត្រនឹងត្រូវបានពង្រឹងបន្ថែមទៀត”៕