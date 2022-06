ពិធីបុណ្យអំណរស្រូវថ្មីរបស់ជនជាតិ កើហរស្រែ (Co Ho Sre)

ពិធី​ញ៉ូលី​បុង (Nho Lir Bong) (អំណរ​ស្រូវ​ថ្មី) របស់​ជនជាតិ​​កើហរស្រែ (Co Ho Sre) នៅ​ស្រុក​យ៉ិលីញ​ (Di Linh) ខេត្ត​ឡឹមដុង​ (Lam Dong) ​ជាបុណ្យ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​បុណ្យទានធំ​​បំផុត​ ពិសេស​បំផុត ​របស់​ជនជាតិ​​កើហរស្រែ (Co Ho Sre)។ ជាក្រុម​ជនជាតិ​ដែលមាន​ប្រជាជន​ច្រើន​បំផុត​ ក្រុម​ជនជាតិ​​កើហរស្រែ (Co Ho Sre)

ជា​ជនជាតិ​មួយ​​ដែល​រស់នៅ​យូ​រឆ្នាំ​នៅលើ​តំបន់ដី​និរតី ជនជាតិ​​កើហរស្រែ (Co Ho Sre) តែង​មាន​មោទនភាព​​អំពី​ប្រពៃណី​វប្បធម៌​ ​អត្តសញ្ញាណ​សម្បូរបែប របស់​​ជនជាតិ​ខ្លួន​។​ ការ​​សម្បូរ​បែប​នេះ បាន​​បង្ហាញ​នៅ​​គ្រប់​ច្រកល្ហក់​​នៃ​ជីវភាព​រស់នៅ​ តាំងពី​​ទំនុក​​គងឃ្មោះ​ ​ទំនុក​បទ​ចម្រៀង​ រហូតដល់​សម្លៀក​បំពាក់​ប្រពៃណី​ ដែល​បង្ហាញ​បាន​ជាក់​ច្បាប់​បំផុត​ គឺ​នៅ​ពិធី​បុណ្យទាន​ប្រជាប្រិយ​ពិសេស​នេះ​។​​

ចាស់​ព្រឹទ្ធាចារ្យ​ផ្លុះ​ត្រែ​​​ប្រកាសប្រាប់​លក្ខណៈ​ពិធី​បុណ្យ​អំណរ​ស្រូវ​ថ្មី​។​

ជនជាតិ​​កើហរស្រែ (Co Ho Sre) ឈរ​ជុំ​បង្គោល​ទង់​ ធ្វើ​ពិធីកិច្ច​ក្នុង​ថ្ងៃ​បុណ្យ​អំណរ​ស្រូវ​ថ្មី​។ ក្រោយ​ពេល​ធ្វើ​ការ​ប្រកបដំណាំ​លើ​ដី​ស្រែ​ ស្រូវ​បាន​ពេញ​ជម្រុក​ ជនជាតិ​​កើហរស្រែ (Co Ho Sre) នឹង​បើកពិធីបុណ្យ​អំណរ​ស្រូវ​ថ្មី​ ដើម្បី​ថ្លែង​អំណរ​អរព្រះគុណ​ដល់មេឃដី​ ព្រះអាទិទេព​ ដែល​បាន​ជួយ​ឃុំ​គ្រង​ភូមិស្រុក​មួយ​ឆ្នាំ​កន្លង​ ​មា​ន​ភ្លៀង​ខ្យល់​អំណោយ​ផល​ ដំណាំ​ស្រស់ល្អ​ ស្រូវ​ទុំដាក់​​គ្រាប់​។ ប្រជាជន​នៅទីនេះ​ ត្រៀម​បម្រុង​គ្រឿង​សំណែន​សម្រាប់​ពិធី​ដោយ​ប្រុង​ប្រយត្ន​ជាខ្លាំង​។ ​គ្រឿង​សំណែន​រួម​មាន​ស្រា​ប៊ឺត អង្ករ ត្រី​ងាត​ អំបិល​ បាយ​ដំណើប​​ និង​ផ្លែឈើ​ជាដើម​។ ក្នុង​ពិធីកិច្ច​ របស់​ជនជាតិ​​កើហរស្រែ (Co Ho Sre) តែង​មាន​ទំនៀមទម្លាប់​បូជា​យញ្ញ​​ ដើម្បី​អំណរគុណព្រះអាទិទេព​។ នៅ​ឆ្នាំដែល​មាន​ដំណាំ​​អំណោយ​ផល​ ពិធីបុណ្យបាន​រៀប​ចំ​ឡើង​អធិក​អធម៌​​ ដោយ​ពួកគាត់​មាន​បូជាយញ្ញសត្វ​​​ក្របី​ តូច​បន្តិច​បូជាយញ្ញ​សត្វ​ពពែនិង​មាន់​។​