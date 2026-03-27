ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនវៀតណាម
ទីក្រុង ហូជីមិញ រំដោះប្រភពកម្លាំងធនធាន ទម្លាយទៅមុខនូវវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យាដល់ឆ្នាំ ២០៣០
ទីក្រុង ហូជីមិញ កំពុងខិតខំសម្រេចគោលដៅក្នុងការក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តន៍ក្នុងតំបន់តាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យាដ៏ទូលំទូលាយសម្រាប់ដំណាក់កាលឆ្នាំ ២០២៦ - ២០៣០។
ផ្តើមពីបំណងប្រាថ្នាដល់សកម្មភាពជាក់ស្តែង
អនុវត្តតាមស្មារតីនៃសេចក្តីសម្រេចលេខ 57-NQ/TW របស់ការិយាល័យនយោបាយ ស្តីពីទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងធានាការពារជាតិ និងសន្តិសុខនៅតំបន់ភាគអាគ្នេយ៍ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៥ ខែមីនា មន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុង ហូជីមិញ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាដ៏ទូលំទូលាយមួយ ដើម្បីស្តាប់មតិយោបល់របស់អ្នកជំនាញ បន្ទាប់ពីសិក្ខាសាលាឯកទេសចំនួនប្រាំពីរជាបន្តបន្ទាប់ ក្រោមកម្មវិធី "ការតម្រង់ទិសនៃការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា ការបង្កើនសក្តានុពលវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យារបស់ទីក្រុង ហូជីមិញ ដំណាក់កាល ២០២៦-២០៣០" ដោយហេតុនេះបង្កើតជា "ឆ្អឹងខ្នង" សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទីក្រុងក្នុងយុគសម័យឌីជីថល។
នេះមិនត្រឹមតែជាវេទិកាសិក្សាប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាជំហានត្រៀមដ៏សំខាន់មួយ ដើម្បីប្រែក្លាយទិសដៅទៅជាកម្មវិធីសកម្មភាពជាក់ស្តែង នាំទីក្រុង ហូជីមិញ ឲ្យអភិវឌ្ឍទៅជាទីក្រុងឆ្លាតវៃ ប្រកបដោយចីរភាព។
អញ្ជើញសុន្ទរកថាបើកសិក្ខាសាលា លោក ឡេ ថាញ់មិញ នាយកមន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុង ហូជីមិញ សង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសហគមន៍អ្នកជំនាញ ដើម្បីបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងកម្មវិធីក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់ដំណាក់កាល ២០២៦-២០៣០។ យោងតាមលោក បន្ទាប់ពីបញ្ចូលមតិយោបល់ស៊ីជម្រៅ មន្ទីរនឹងដាក់កម្មវិធីនេះទៅគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុង ដើម្បីប្រកាសឱ្យប្រើប្រាស់ ដោយគូសបញ្ជាក់ពីគោលបំណងស្រាវជ្រាវជាក់លាក់ និងទិសដៅ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តគម្រោងស្រាវជ្រាវ។
ការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ ជំរុញនវានុវត្តន៍រួមគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
នៅក្នុងបទបង្ហាញរបស់លោកស្តីពីបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឆ្លាតវៃ លោកសាស្ត្រាចារ្យរង ផាម ត្រាន់ វូ សាកលវិទ្យាធិការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា បានលើកឡើងនូវសំណួរថា៖ តើទីក្រុងធំមួយអាចដំណើរការជាប្រព័ន្ធបង្រួបបង្រួមក្នុងបរិបទស្មុគស្មាញ និងមានការផ្លាស់ប្តូរឥតឈប់ឈរយ៉ាងដូចម្តេច?
លោក វូ បញ្ជាក់ថា ធាតុសំខាន់នៃទីក្រុងឆ្លាតវៃមិនត្រឹមតែស្ថិតនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថភាពក្នុងការរួមបញ្ចូលទិន្នន័យពេញលេញ ត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលាពីប្រភពផ្សេងៗ។ ការដោះស្រាយព័ត៌មានរំខាន និងការធានាភាពជឿជាក់នៃទិន្នន័យក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំ គឺជាបញ្ហាប្រឈមដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អភិបាលកិច្ច។
លោកបានស្នើឡើងនូវគោលការណែនាំ៖ “ចាប់ផ្តើមជាមួយបញ្ហាជាក់លាក់មួយ - ដាក់ពង្រាយយ៉ាងឆាប់រហ័ស ក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូច - ពង្រីកប្រកបដោយចីរភាព”។ ដូច្នោះហើយ ទីក្រុងត្រូវផ្តល់អាទិភាពដល់ការកសាងស្ថាបត្យកម្មទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ដោយបង្កើតជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីមួយដែលមនុស្ស និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតសហការគ្នាដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋបាល។
សម្រាប់ដំណាក់កាលឆ្នាំ ២០២៦-២០៣០ លោក ទ្វាន់ បានស្នើឱ្យកសាងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីផលិតកម្មជីវឧស្សាហកម្មរួមបញ្ចូលគ្នា ដោយផ្តោតលើកសិកម្មដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ដែលដំណើរការដោយ AI អាហារថ្មី និងទីផ្សារក្រេឌិត carbon ។
ដោយមានការតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមាំ និងការឧបត្ថម្ភពីកម្លាំងពលកម្មបញ្ញារបស់ខ្លួន ទីក្រុងហូជីមិញ បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរដ៏មានឥទ្ធិពលមួយ។ វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាកម្លាំងចលករផ្ទាល់សម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ការកែលម្អគុណភាពអភិបាលកិច្ចទីក្រុង និងពង្រឹងទំនុកចិត្តសង្គម។
ក្នុងដំណាក់កាលឆ្នាំ ២០២៦ - ២០៣០ នឹងក្លាយជាជំហានដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ទីក្រុងហូជីមិញ ដើម្បីបញ្ជាក់ពីតួនាទីឈានមុខគេ ដោយមានគោលបំណងក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តន៍របស់ប្រទេស និងតំបន់៕