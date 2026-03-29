ឌីជីថលរូបនីយកម្មសកម្មភាពអភិរក្សប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសមុទ្រនៅ លីស៊ើន

នៅថ្ងៃទី២៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០២៦ នៅតំបន់តំបន់ពិសេស លីស៊ើន (ខេត្ត ក្វាងង៉ាយ) សមាគមរបរនេសាទត្រី ក្វាងង៉ាយ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងតំបន់អភិរក្សសមុទ្រ លីស៊ើន និងអង្គការសហភាពអន្តរជាតិដើម្បីអភិរក្សធម្មជាតិ (IUCN) ហ្វឹកហ្វឺនឱ្យប្រជានេសាទ ប្រើប្រាស់កម្មវិធីរាយការណ៍សត្វសមុទ្រ ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ចំណេះដឹងអំពីការអភិរក្សសត្វល្មិច ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី និងណែនាំប្រមូលទិន្នន័យជីវសាស្រ្តឆ្លងតាមរយៈទូរស័ព្ទ៕
ប្រជានេសាទចូលរួមហ្វឹកហ្វឺននៅ លីស៊ើន ស្តីពីការអភិរក្សសមុទ្រ សត្វល្មិចនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសមុទ្រ បានផ្តល់ចំណេះដឹង បំណិនជួយសង្គ្រោះ ត្រួតពិនិត្យ រួមចំណែកដល់ការផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងអំពីការការពារមហាសមុទ្រប្រកបដោយចីរភាព។ រូបថត៖ ផានភឿង – ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
អ្នកជំនាញទាំងឡាយណែនាំប្រជានេសាទអំពីការទាញយក ប្រើប្រាស់កម្មវិធីរាយការណ៍ តាមដាន ផ្តល់ទិន្នន័យអំពីសត្វសមុទ្រ។ រូបថត៖ ផានភឿង – ទីភ្នាក់ងារ ព័ត៌មានវៀតណាម
អ្នកជំនាញទាំងឡាយចុះទៅដល់ផ្ទះប្រជាជននៅតំបន់ពិសេស លីស៊ើន ឃោសនាអំពីសត្វសមុទ្រ មានស្មារតីការពារមហាសមុទ្រប្រកបដោយចីរភាព។ រូបថត៖ ផានភឿង - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
ដោយសារតែនេសាទឆ្ងាយច្រាំងជាញឹកញាប់ ប្រជានេសាទត្រូវបានណែនាំឲ្យទាញយក និងប្រើប្រាស់កម្មវិធីដើម្បីរាយការណ៍ តាមដាន ផ្តល់ទិន្នន័យអំពីសត្វសមុទ្រទាន់ពេលវេលា ជាក់លាក់ រួមចំណែកដល់ការអភិរក្សប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសមុទ្រ។ រូបថត៖ ផានភឿង – ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
អ្នកជំនាញទាំងឡាយណែនាំប្រជានេសាទអំពីការទាញយក ប្រើប្រាស់កម្មវិធីរាយការណ៍ តាមដាន ផ្តល់ទិន្នន័យអំពីសត្វសមុទ្រ។ រូបថត៖ ផានភឿង – ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
កម្មវិធីជំនួយប្រជានេសាទក្នុងការការកត់សម្គាល់ រាយការណ៍ តាមដានបណ្តាប្រភេទសត្វសមុទ្រ ផ្តល់ទិន្នន័យទាន់ពេលវេលា ជាក់លាក់ រួមចំណែកដល់ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងគ្រប់គ្រងប្រភពធនធានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ រូបថត៖ ផានភឿង – ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
តាម - dantocmiennui.baotintuc.vn