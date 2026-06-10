ចំណុចសំខាន់ៗ
គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦ បើកសម័យប្រជុំលើកទី៣
នៅក្នុងសុន្ទរកថាបើក ប្រធានរដ្ឋសភាលោក លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន បានថ្លែងថា យោងតាមរបៀបវារៈ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភានឹងពិចារណា និងអនុម័តបទបញ្ញត្តិមួយ និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌ ដើម្បីកែលម្អយន្តការច្បាប់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់តុលាការប្រជាជន ក្រោមរចនាសម្ព័ន្ធអង្គការថ្មី។ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាក៏នឹងពិចារណា និងអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តពីរទាក់ទងនឹងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងថវិកាផងដែរ។
លើសពីនេះ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាបានផ្តល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងផែនការឃ្លាំមើល និងគ្រោងត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ការអនុវត្តគោលនយោបាយ និងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងការប្រើប្រាស់អគារការិយាល័យបន្ទាប់ពីការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធអង្គការ និងអង្គភាពរដ្ឋបាលឡើងវិញ។ លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ “នេះគឺជាប្រធានបទឃ្លាំមើលដើមដំបូងរបស់រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦។ ដូច្នេះ ការងារត្រៀមរៀបចំត្រូវតែអនុវត្តយ៉ាងហ្មត់ចត់ ជាប្រព័ន្ធ និងតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រតាំងពីដើមដំបូង មក។ ជាពិសេស សកម្មភាពឃ្លាំមើលលើកនេះត្រូវតែភ្ជាប់យ៉ាងជិតទៅនឹងការណែនាំជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់មជ្ឈិមស្តីពីការបង្ការ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការខ្ជះខ្ជាយ អំពើពុករលួយ និងភាពអសកម្ម ជាពិសេសស្មារតីនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ០៤ របស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម។ បច្ចុប្បន្ននេះ បញ្ហាគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់អគារការិយាល័យបន្ទាប់ពីការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធអង្គការ និងអង្គភាពរដ្ឋបាលឡើងវិញកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសាធារណជន”។
ជាមួយគ្នានេះ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាក៏នឹងពិចារណាលើរបាយការណ៍របស់រដ្ឋសភាស្តីពីញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦ ផងដែរ៕