Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ចំណុចសំខាន់ៗ

គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦ បើកសម័យប្រជុំលើកទី៣

លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាបានបើកសម័យប្រជុំលើកទី៣ (សម័យប្រជុំប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦)។ 
នាព្រឹកមិញថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ក្រោមអធិបតីភាពរបស់ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាបានបើកសម័យប្រជុំលើកទី៣ (សម័យប្រជុំប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦) ដើម្បីពិចារណានិងសម្រេចតាមសមត្ថកិច្ច លើបញ្ហាទាក់ទងនឹងវិស័យយុត្តិធម៌ ហិរញ្ញវត្ថុ និងថវិកា ការងារឃ្លាំមើល ញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងរចនាសម្ព័ន្ធអង្គការនៃក្បាលម៉ាស៊ីនប្រឹក្សាយោបល់របស់រដ្ឋសភា។

ទិដ្ឋភាពនៃសម័យប្រជុំ ។ រូបថត៖ VNA 

នៅក្នុងសុន្ទរកថាបើក ប្រធានរដ្ឋសភាលោក លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន បានថ្លែងថា យោងតាមរបៀបវារៈ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភានឹងពិចារណា និងអនុម័តបទបញ្ញត្តិមួយ និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌ ដើម្បីកែលម្អយន្តការច្បាប់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់តុលាការប្រជាជន ក្រោមរចនាសម្ព័ន្ធអង្គការថ្មី។ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាក៏នឹងពិចារណា និងអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តពីរទាក់ទងនឹងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងថវិកាផងដែរ។

ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថានៅក្នុងសម័យប្រជុំ។ រូបថត៖ VNA

លើសពីនេះ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាបានផ្តល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងផែនការឃ្លាំមើល និងគ្រោងត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ការអនុវត្តគោលនយោបាយ និងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងការប្រើប្រាស់អគារការិយាល័យបន្ទាប់ពីការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធអង្គការ និងអង្គភាពរដ្ឋបាលឡើងវិញ។ លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ “នេះគឺជាប្រធានបទឃ្លាំមើលដើមដំបូងរបស់រដ្ឋសភានីតិកាលទី​១៦។ ដូច្នេះ ការងារត្រៀមរៀបចំត្រូវតែអនុវត្តយ៉ាងហ្មត់ចត់ ជាប្រព័ន្ធ និងតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រតាំងពីដើមដំបូង មក។ ជាពិសេស សកម្មភាពឃ្លាំមើលលើកនេះត្រូវតែភ្ជាប់យ៉ាងជិតទៅនឹងការណែនាំជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់មជ្ឈិមស្តីពីការបង្ការ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការខ្ជះខ្ជាយ អំពើពុករលួយ និងភាពអសកម្ម ជាពិសេសស្មារតីនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ០៤ របស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម។ បច្ចុប្បន្ននេះ បញ្ហាគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់អគារការិយាល័យបន្ទាប់ពីការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធអង្គការ និងអង្គភាពរដ្ឋបាលឡើងវិញកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសាធារណជន”។

ជាមួយគ្នានេះ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាក៏នឹងពិចារណាលើរបាយការណ៍របស់រដ្ឋសភាស្តីពីញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦ ផងដែរ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

បើកមហាសន្និបាតទូទាំងប្រទេសលើកទី៩ នៃសមាគមកសិករវៀតណាម

បើកមហាសន្និបាតទូទាំងប្រទេសលើកទី៩ នៃសមាគមកសិករវៀតណាម

ដោយស្មារតី “សាមគ្គីភាព - ប្រជាធិបតេយ្យ - ទម្លុះទម្លាយ - សហប្រតិបត្តិការ - អភិវឌ្ឍន៍” នៅថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ មហាសន្និបាតកទី៩ នៃសមាគមកសិករវៀតណាម អាណត្តិឆ្នាំ២០២៦-២០៣១ បានបើកជាផ្លូវការ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

Top