ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនវៀតណាម
ការផ្លោះរំលងតាមសេចក្តីសម្រេច ៥៧៖ នៅពេលបងប្អូនជនជាតិធ្វើបរិវត្តកម្មឌីជីថល
ក្រោយពីអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចលេខ 57-NQ/TW ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៤ មួយឆ្នាំ របស់ការិយាល័យនយោបាយស្តីពីការផ្លោះរំលងការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ច្នៃប្រតិដ្ឋនិងធ្វើបរិវត្តកម្មឌីជីថលជាតិ នៅខេត្ត ឡាវកាយ គំរូឌីជីថល ពុទ្ធិឌីជីថលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពជាច្រើនត្រូវបានអនុវត្តស៊ីចង្វាក់នឹងគ្នាទាំងស្រុង ទាន់ពេលវេលានៅតាមភូមិសាស្ត្រតំបន់ភ្នំ តំបន់ឆ្ងាយបានកំណត់សម្គាល់សន្ទុះអភិវឌ្ឍសំខាន់ក្នុងដំណើរពាំនាំបរិវត្តកម្មឌីជីថលដល់សហគមន៍ប្រជានិវេសន៍ រួមចំណែកអនុវត្តល្អភារកិច្ច សន្ទស្សន៍អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គម។
យោងតាមលោក វូ ហុងផឿង អនុលេខាអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបក្សឃុំ បាតសាត ការឧត្តានកម្មពុទ្ធិឌីជីថលដល់ប្រជាជនតំបន់ជ្រៅ តំបន់បងប្អូនជនជាតិភាគតិចមានអត្ថន័យសំខាន់ពិសេស ជួយបង្រួញគម្លាតឌីជីថល ធានាថាគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបោះបង់ចោលនៅខាងក្រោយឡើយ។ ជំហានដំបូង គំរូនេះត្រូវបានវាយតម្លៃថាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងហើយបានជ្រួតជ្រាបទៅក្នុងជីវភាពរស់នៅ។ ក្នុងឆ្នាំ ២០២៦ ឃុំ បាតសាត នឹងគ្របដណ្តប់គំរូទាំងអស់នេះ ១០០% ភូមិនិគមហើយឆ្ពោះទៅរកការកសាងកងជួរ "ស្នូលឌីជីថល" ពីប្រជាជនមូលដ្ឋានតែម្តង ចេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមក។
យោងតាមលោក ដាវ វ៉ាន់ចៀន អនុប្រធានការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ចឃុំ មឿងខឿង "បច្ចុប្បន្ន ផលិតផលមាមីងបងប្អូនផលិតចេញសមស្របតម្រូវការយ៉ាងខ្លាំង។ គ្រាន់តែផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកប៉ុននោះក៏បានលក់អស់ហើយ មិនបារម្ភសល់ឡើយ"។
ក្នុងងគោលបំណងធ្វើឱ្យវិទ្យាសាស្ត្រ - បច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ច្នៃប្រតិដ្ឋក្លាយជាកម្លាំងចលករអភិវឌ្ឍថ្មី បើកចេញតុល្យភាពភូមិសាស្រ្តឱ្យខេត្ត ឡាវកាយ កំណើននិងស្ទុះផ្លោះក្នុងដំណាក់កាលបន្ទាប់ នាពេលខាងមុខ ខេត្តនឹងផ្តោតលើការសុក្រឹតភាពនិងអនុម័ត កម្មវិធីធ្វើសកម្មភាពអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនវានុវត្តន៍ច្នៃប្រតិដ្ឋដំណាក់កាល ២០២៦ - ២០៣០ ផ្លាស់ប្តូរឫស្សគល់សកម្មភាពវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យាតាមទិសដៅដាក់ពាក្យទិញភារកិច្ចផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងបញ្ហាជាក់ស្តែង។ ខេត្តអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលដោយផ្អែកលើឧត្តមភាពមូលដ្ឋាន ជាពិសេសគឺកសិកម្មឌីជីថល ទេសចរណ៍ឌីជីថល ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិចនិងដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងកាត់ព្រំដែន វិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថល ទិន្នន័យនិងវេទិកាប្រើប្រាស់រួម ផ្តោតសំខាន់លើការអភិវឌ្ឍប្រភពធនធានមនុស្សផ្លាស់ប្តូរថ្មីនិងច្នៃប្រតិដ្ឋ៕