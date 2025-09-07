VNPTはデジタル技術の革新と先導役に

式典でチン首相は、VNPTが過去80年間に積み重ねた努力により、ベトナムが2024年に初めて国連の電子政府指数で「非常に高い」評価を獲得し、193か国中71位にランクされたことを強調しました。さらに、2008年の商用通信衛星ビナサット1機、2012年のビナサット2機の打ち上げ成功は、ベトナム通信史における歴史的節目であり、宇宙空間における国家主権を確立したものだと述べました。

今後についてチン首相は、VNPTが引き続き積極的に投資・研究を行い、核心的かつ重要な技術を掌握・応用し、高い競争力を持つ「メイド・イン・ベトナム」の製品・サービスを生み出すことを求めました。

