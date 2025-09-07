ニュース
VNPTはデジタル技術の革新と先導役に
式典でチン首相は、VNPTが過去80年間に積み重ねた努力により、ベトナムが2024年に初めて国連の電子政府指数で「非常に高い」評価を獲得し、193か国中71位にランクされたことを強調しました。さらに、2008年の商用通信衛星ビナサット1機、2012年のビナサット2機の打ち上げ成功は、ベトナム通信史における歴史的節目であり、宇宙空間における国家主権を確立したものだと述べました。
今後についてチン首相は、VNPTが引き続き積極的に投資・研究を行い、核心的かつ重要な技術を掌握・応用し、高い競争力を持つ「メイド・イン・ベトナム」の製品・サービスを生み出すことを求めました。
（テープ）
「VNPTは国家デジタル変革の『中核』として、国家デジタルインフラの整備を進め、中央から地方までの安全で円滑な接続を確保するとともに、デジタル政府・デジタル経済・デジタル社会・デジタル市民に向けた共通のプラットフォームを開発し、安全で効率的なサービスを提供すべきです。さらに各省庁や地方政府、中小企業がデジタル変革に積極的に参加できるよう支援し、地域間格差の縮小に寄与する必要があります」
チン首相はまた、VNPTに対し技術的解決策を果敢に実行し、デジタル経済を国の持続可能な新たな成長エンジンとするよう求めました。今年はGDP成長率を8.3～8.5％に引き上げるとともに、GDPに占めるデジタル経済の比率を20％以上に拡大し、2030年には30％を目指すとしています。
(VOVWORLD)