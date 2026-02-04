2026年経済センサス、6月30日までの前倒し完了目指す

2日午後、ハノイで開かれた2026年経済センサスの実施計画の点検・調整に関する会議で、グエン・バン・タン財務相は、各省庁・地方に対し、当初計画より7か月前倒しとなる6月30日までの完了を目指し、作業を加速するよう求めました。

2026年経済センサスは、2026～2030年の社会経済開発戦略の初年度に実施されるもので、経済の現状を網羅的かつ最新の形で把握し、今後の政策立案・運営に資する重要な取り組みです。

財務省統計局によりますと、これまでに436項目の統計指標の整理、関連文書や実施計画の整備、第1段階の調査対象リストの作成、調査票や手引き、データ収集ソフトの開発、調査員の研修など、主要な準備作業の大半が完了しています。

会議のまとめでタン財務相は、調整後の計画として、第1段階の情報収集を3月10日までに、第2段階を4月30日までに終え、速報結果を6月30日までに公表する方針を示しました。

「実施計画を直ちに見直し、首相に報告します。調査文書やソフトを点検・整備し、各省庁・地方への指導を迅速に行います。情報収集を早期に完了させるとともに、業種コードの判定やリアルタイムの進捗管理において、情報技術とAIを徹底活用します」

