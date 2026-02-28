2026年ベトナム国際防衛展示会へ準備本格化

今回の展示会は、「平和、友好、協力、そして共に発展」をテーマに、大規模に開催される予定です。多様な兵器や装備の展示に加え、製品紹介、セミナーや意見交換会、訓練や屋外での実演、企業どうしの交流など、さまざまな活動が計画されています。

グエン・チュオン・タン次官は、この展示会は大規模な国防分野の外交イベントであるだけでなく、多国間の国防協力の場におけるベトナム人民軍の信頼と運営能力、国際的な存在感を示す重要な機会だと強調しました。展示会の成功は、平和を重んじ、協力に前向きで、国防政策の透明性を大切にするベトナムの姿勢を広く発信することにつながり、国内の国防産業の発展水準を示すものにもなると述べました。

そのうえで、2026年の第3回展示会は、国際社会におけるベトナムの地位の高まりにふさわしく、より高い水準で、より専門的に、そして協力の中身をより深めた形で開催する必要があると指摘しました。準備は早い段階から、あらゆる面で綿密かつ万全に進めるべきだとしています。とりわけ、開催期間中の人員や車両、装備、各種活動の安全確保を最優先にするよう求めました。

情報ボックス：ベトナム国際防衛展示会は2022年と2024年に開催され、回を重ねるごとに規模が拡大し、内容も充実してきました。これまでの開催は、国内外から高い関心を集め、ベトナムの立場や信頼、そして平和と自衛を基本とする国防外交の方針を示す重要な節目となっています。

