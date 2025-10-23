違法漁業撲滅へ強化月間、チン首相が行動計画

決定では、強化期間を設けてIUU対策規定に違反する行為を徹底的に取り締まること、外国水域での違法操業を行う漁船の発生阻止を基本方針としています。

計画の狙いは、IUU撲滅における課題を徹底的に解決するため、緊急かつ重点的な対策に資源を集中投入することです。ＩＵＵ対策に関するＥＣ欧州委員会の勧告を実行し、ＥＣの第5次査察団との協議で最良の結果を達成することで、今回の査察でＥＣの「イエローカード」の解除を目指します。

チン首相は2025年11月15日までに、次のような違反をゼロにするよう求めています。船舶監視システム、VMSの接続が6時間以上途絶えても位置を報告しない事案、10日以上接続が途絶えても帰港しない事案、海上での操業許可区域を越境する事案などです。

漁船活動の管理については、居住地における漁船と漁民の厳格な管理を要求しました。すべての船主と漁民の住所、漁船の活動海域を、国家住民データベースと連携して確実に把握するよう指示しています。

また、水産物の原産地追跡については、すべての漁港で操業日誌や買付・積替えを記録する電子システム、いわゆる「e-logbook」を統一的に導入することとしています。

(VOVWORLD)