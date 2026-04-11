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ニュース

第1四半期の輸出入好調　年間目標達成へ弾み

世界経済の先行きに不透明感が広がる中でも、ベトナムでは今年第1四半期、多くの分野で二桁の成長がみられました。

商工省によりますと、輸出額はおよそ1229億ドルと、昨年同期と比べて19％以上増えました。また、小売業やサービス業の売上高もおよそ10.9％増加しました。さらに、ガソリンや基礎エネルギーなどの供給も安定しているとしています。
また、IIP＝鉱工業生産指数は9％増加し、このうち加工・製造業が引き続き成長をけん引しました。輸出入の総額はおよそ2495億ドルで、23.2％増となっています。
さらに、3月のPMI＝購買担当者景気指数は51.2となり、9か月連続で50を上回りました。これについて商工省は、生産活動が拡大を続けていることを示すとともに、企業の信頼感の高まりにもつながっているとしています。
輸出先では、香港や中国、アメリカなどで高い伸びがみられました。企業が市場の動きを捉え、自由貿易協定を活用していることが背景にあるとみられています。
商工省は、第2四半期に向けて、エネルギーの安定供給の確保や、産業構造やサプライチェーンの見直しによる国内産業の自立性の強化、さらに中東や中南米など新たな市場の開拓を進める方針です。商工省のブイ・フイ・ソン計画財務・企業管理局長は次のように述べました。
（テープ）　
「まず、エネルギー安全保障を確保し、生産や生活に必要な原材料や燃料の安定供給に力を入れます。次に、産業やサプライチェーンの再編を進め、国内産業の自立性を高めていきます。特に重点分野では、現地調達率の向上を引き続き進めます。さらに、輸出入や国際経済への統合を一層進め、中東や中南米などの新たな市場の開拓にも取り組みます」

[VOVWORLD] 

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宗教活動をめぐる健全なデジタル環境の整備へ

宗教活動をめぐる健全なデジタル環境の整備へ

ハノイで10日午後、国会第16期第1回会議が開かれ、信仰・宗教法の改正案などについて審議しました。信仰・宗教法の改正案に、オンライン空間での宗教活動に関する規定が盛り込まれたことについて、デジタル社会の進展に対応したものだとして評価する意見が相次ぎました。
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