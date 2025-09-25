政府の科学技術・イノベーション開発指導委員会の第4回会議 開催

会議で、チン首相は、「発布された党中央政治局の決議はすべて、科学技術やイノベーション、デジタルトランスフォーメーションに関わるものである」と強調するとともに、「これらをあらゆる活動に最大限に活用すべきである」と明らかにしました。

また、チン首相は「データベースは非常に重要で新たなリソースである」と強調した上で、各省庁・部門に対し、今年中にデータベースの構築を早急に完了させるよう要請しました。

（テープ）

「人工知能では、データベースがなければ実現できません。データベースというのは差し迫った課題であり、10月中に、完了させる必要があり、今年中には必ず完成させなければなりません」

さらに、チン首相はデジタルインフラの整備を加速させるとともに、サイバーセキュリティ、情報の安全性および機密性確保対策を、統一的かつ強力に実施するよう求めました。

また、科学技術やイノベーション、デジタルトランスフォーメーションおよび戦略的インフラへの投資を促進するため、予算および人材の確保を図る必要があると指摘しました。そして、二層制地方行政の運営に資するデジタルトランスフォーメーションプロジェクトを優先的に進めるよう指示しました。

(VOVWORLD)