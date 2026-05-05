成長促進に向けた総合的な対策を推進

フン首相 写真：VOV

そのうえで、第14回党大会の決議や党中央委員会の結論に基づく行動計画の見直しと補完が行われ、2026年から2030年までの5か年の経済社会発展計画や国家財政、公的債務、公共投資計画と連動させながら、2桁成長の目標達成に向けた取り組みが進められていると説明しました。

（テープ）

「公共投資の配分は、事前・実施中・事後の各段階で経済・社会への効果を評価することと一体で行う必要があります。中央の方針や首相の指示、財務省のガイドラインに基づき、各省庁や地方はそれぞれの事業や企業、地域の具体的なプロジェクトに即して評価を実施しなければなりません。これを適切に行えば、公共投資の効果が波及し、民間投資を大きく呼び込むことにつながります」

今後について首相は、成長を後押しするための対策を総合的に進めるとともに、マクロ経済の安定維持に重点を置き、運営シナリオの策定を進めるよう求めました。

このうち商工省に対しては、第8次電力開発計画の策定を完了するとともに、石油製品の流通・販売の見直しや戦略的エネルギー備蓄の強化、供給源の多様化を進めるよう指示しました。また建設省には、ロンタイン国際空港やザー・ビン空港などの重点プロジェクトを着実に進めるとともに、南北高速鉄道や中国と接続する鉄道の整備に向けた投資準備を急ぐよう求めました。

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