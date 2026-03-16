国際メディア ベトナムの「国の祭典」に注目

各メディアは、この選挙をベトナム共産党第14回大会の後に行われた重要な政治行事と位置づけ、ベトナムが新しい段階の社会経済発展の目標を進める中で行われたものだと伝えています。報道は、東南アジアや中東、中国、ロシア、キューバのメディアのほか、西側の通信社など幅広い地域に広がりました。

中国の新華社通信は、選挙の組織の整い方や規模、政治的な意味に注目し、全国およそ7900万人の有権者が第16期国会議員500人を選ぶとともに、各級人民評議会の議員も選出したと報じました。

また、マレーシアの国営通信社ベルナマは、今回の選挙が、ベトナムが社会経済の発展目標を進め、新しい発展段階に向けて政策の仕組みを整える中で行われたと紹介しました。記事は、この選挙が全国およそ7900万人の有権者にとって投票の権利と義務を果たす機会であるとともに、国民の意思や願いを代表する議員を選ぶ場であり、ベトナム共産党第14回大会の決議を実行する具体的な一歩でもあると伝えています。

日本経済新聞社の英字雑誌「日経アジア」も、今回の選挙は人々が自分たちの声や利益を代表する議員を選ぶ機会だと評価しました。記事では、有権者の積極的な参加が代表性を高め、社会的合意を強めるとともに、経済や社会の発展政策を後押しし、経済成長や生活の質の向上につながると指摘しています。

一方、アラビア語のニュースチャンネル、アルジャジーラは、ハノイの通りに掲げられた横断幕やベトナム国旗である金星紅旗の映像を通して、「国の祭典」と呼ばれる選挙の雰囲気を伝えました。また、有権者の声として、新しい国会や人民評議会の議員が、近年の経済成長と大きな改革が進む中で、国の近代化をさらに進めていくことへの期待も紹介しました。

このほか、ロシアの通信社スプートニク、中国中央テレビ、キューバの通信社プレンサ・ラティーナ、欧米の通信社なども今回の選挙を取り上げました。各メディアは、今回の選挙をベトナムにとって重要な政治行事だと伝えるとともに、「国の祭典」と呼ばれる雰囲気を紹介し、選挙の運営や進め方に新しい取り組みが見られたと伝えています。

(VOVWORLD)