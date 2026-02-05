党創立96周年を記念 優秀な党委員会委員長96人表彰

式典には、トー・ラム書記長、ファム・ミン・チン首相、チャン・タイン・マン国会議長、チャン・カム・トゥー書記局常務が出席しました。

式典であいさつしたトー・ラム書記長は、第13回党大会の任期における成果には、党基層組織、各党委員会、党員、とりわけ党委員長の直接的かつ重要な貢献があったと強調しました。



そのうえで、党委員長は、国民に最も近く、現場に密着した基層における中核的な指導力を担っていると述べました。

今回、表彰された96人の党委員長は、全国で25万人を超える党委員長を代表する模範的存在だとしています。



「中央が初めて優秀な党委員長を表彰する式典を開催したことは、基層、とりわけ党委員会から党建設の強化を重視する党の特別な関心を示すものです。ここは、党のあらゆる主張や決議が直接実行され、その効果が検証される場でもあります」

トー・ラム書記長はまた、この表彰は、地道で目立たないものの極めて重要な貢献を続けてきた党委員長への正当な評価であると同時に、党建設を根本から進め、指導力と戦闘力を高めていくという強いメッセージだと述べました。

「党建設において、情報発信と宣伝は、社会的コンセンサスを形成し、国の発展への意欲を喚起し、党と人民に対する信頼を強化するうえで、特に重要な役割を果たします」

さらに、情報宣伝は、全党、全国民、全軍に対し、自主・自信・自立・自強、そして民族的誇りの精神を最大限に発揮させ、第14回党大会決議を成功裏に実現するための“発火点”となるべきだと強調しました。

党建設をテーマとする報道作品については、デジタル時代にふさわしい現代性と創造性を備え、各級党組織の政治的決意を生き生きと示すものが求められると強調しました。

【情報ボックス】

党の思想的基盤を守るための論文コンクールには、1月20日の募集開始以降、約2300作品が寄せられました。審査の結果、A賞6点、B賞13点、C賞18点、専門賞10点、奨励賞35点が選ばれました。ベトナムの声放送局は、A賞1点、C賞1点、奨励賞3点を受賞しています。

