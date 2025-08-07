ルオン・クオン主席 エジプトのマドブーリー首相と会見

会見でルオン・クオン主席は、ロジスティクス、エネルギーインフラ建設、工業生産、繊維、再生可能エネルギーといった両国の強みを生かせる分野に加え、グリーン転換、デジタル転換、ハラール産業などの新たな有望分野においても、両国企業の投資・協力が進むよう環境整備を提案しました。

これに対し、マドブーリー首相は、ベトナム・エジプト自由貿易協定（FTA）の締結に向けた交渉開始の検討、ベトナム・アラブビジネス評議会の設立を提案しました。また、ベトナム企業のエジプトでの事業展開を支援し、エジプトのイスラム大学を含む各教育機関へのベトナム人学生の受け入れにも前向きな姿勢を示しました。さらに、2025年10月にハノイで開催される予定の国連サイバー犯罪条約の署名式に代表団を派遣する意向も表明しました。

同日午後、ルオン・クオン国家主席はガマール・アブドゥル・ナーセル博物館を訪問しました。同館は、20世紀、アラブ世界で最も影響力を持った政治家の一人、故ガマール・アブドゥル・ナーセル元大統領を顕彰するエジプトの重要な文化・歴史施設です。展示エリアには、1960年代初頭、両国が外交関係を樹立した時期にホーチミン主席がナーセル大統領に贈った肖像画も展示されています。

これに先立つ5日午前、首都カイロでの首脳会談後、ルオン・クオン国家主席とエジプトのアブドゥルファッターハ・エルシーシ大統領は共同記者会見を行い、会談の成功を確認しました。