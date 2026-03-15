ベトナム国会議員選挙 国外在住ベトナム人も帰国し投票 「国の発展に期待」

欧州ベトナム婦人連合会のグエン・ヴィエット・チエウ会長は、次のように述べました。

「選ばれる代表者は、まず第一に道徳心と人格を備え、国民から信頼される人物でなければなりません。また、重要な任務を遂行できる知性と能力を持ち、国民に寄り添い、その願いを尊重する姿勢が求められます。新たな段階において、国の発展目標を達成するために道を切り開く熱意と決意を持った代表者の選出を期待しています」

国の重要な政治的出来事を遠くから見守るだけでなく、選挙に合わせて帰国し、自ら投票に参加する人も少なくありません。日本の関西ベトナム人協会のレ・トゥオン会長は、次のように語りました。

「私たちのように故郷を離れて暮らす者にとって、直接選挙に参加できる瞬間は、祖国とのつながりをより強く感じる貴重な機会です。一票を投じることは単なる権利ではなく、国の発展に対する市民としての責任だと考えています」

また、多くの国外在住ベトナム人の人々にとって、帰国しての投票は特別な経験となっています。在福岡ベトナム人協会のグエン・ズイ・アイン名誉会長は、次のように話しています。