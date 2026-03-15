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ベトナム国会議員選挙 国外在住ベトナム人も帰国し投票 「国の発展に期待」
欧州ベトナム婦人連合会のグエン・ヴィエット・チエウ会長は、次のように述べました。
「選ばれる代表者は、まず第一に道徳心と人格を備え、国民から信頼される人物でなければなりません。また、重要な任務を遂行できる知性と能力を持ち、国民に寄り添い、その願いを尊重する姿勢が求められます。新たな段階において、国の発展目標を達成するために道を切り開く熱意と決意を持った代表者の選出を期待しています」
国の重要な政治的出来事を遠くから見守るだけでなく、選挙に合わせて帰国し、自ら投票に参加する人も少なくありません。日本の関西ベトナム人協会のレ・トゥオン会長は、次のように語りました。
「私たちのように故郷を離れて暮らす者にとって、直接選挙に参加できる瞬間は、祖国とのつながりをより強く感じる貴重な機会です。一票を投じることは単なる権利ではなく、国の発展に対する市民としての責任だと考えています」
また、多くの国外在住ベトナム人の人々にとって、帰国しての投票は特別な経験となっています。在福岡ベトナム人協会のグエン・ズイ・アイン名誉会長は、次のように話しています。
「新しい任期の代表者の方々には、海外在住ベトナム人コミュニティについて、より深く包括的な視点を持っていただきたいと願っています。海外在住者は知識や経済力、そして国際的なネットワークを持っています。私たちが故郷に貢献し、国の新たな発展段階に共に歩んでいけるよう、より円滑なメカニズムや政策が整えられることを強く期待しています」
どこの国で暮らし、働いていても、海外に住むベトナムの人々は常に故郷に思いを馳せています。彼らは国の重要な政治動向を注視しており、自らが選ぶ代表者に大きな信頼と期待を寄せています。
(VOVWORLD)