ベトナムとロシア、包括的な戦略的パートナーシップ強化へ

ベトナム外務省のレ・ティ・トゥ・ハン次官は、この訪問について、「独立・自主、平和、友好、協力、発展、国際関係の多角化」というベトナムの外交方針を具体的に進める取り組みだと述べ、次のように語りました。

「今回の訪問は、ベトナムとロシアの包括的な戦略的パートナーシップを、今後さらに力強く、実質的、効果的かつ持続的に発展させる上で重要な意義を持ちます。これは両国民の利益となるだけでなく、地域と世界の平和、協力、発展にも貢献します。両国は今後の協力の大きな方向性について意見交換を行い、新エネルギー、インフラ・交通連結、ハイテク、医療・バイオ、保健、質の高い人材育成など、ベトナムの発展に資する具体的な協力プロジェクトを進めていく予定です。これらはロシアが強みと経験を持つ分野です」

一方、在ロシア・ベトナムのダン・ミン・コイ大使は、今回の訪問が両国関係のさらなる強化につながるとの見方を示しました。また、ロシアとの協力を通じて、ベトナムの今後の発展を支える国際協力の機会を広げられるとしています。

さらに、今回の訪問を通じて、経済や貿易、特に投資、エネルギー、石油・ガス分野での協力が一層拡大すると見込まれます。両国は、原子力発電プロジェクトやエネルギー分野などに関する重要な協定を複数締結する予定です。

(VOVWORLD)