ベトナムで総選挙、7800万人が投票 - 新しい選挙制度で国の発展を目指す

国家選挙評議会によると、投票は午前7時に開始され、同日午後7時まで行われます。ただし、地域の実情に応じて、選挙管理委員会は投票開始時間を午前5時より早く、または終了時間を午後9時より遅くすることを決定できます。全国7万2千を超える選挙区で、有権者は第16期国会議員500名、省レベル人民評議会議員2552名、村レベル人民評議会議員7万2611名を選出します。



活気に満ちた投票所の様子

早朝から、多くの住宅地は旗や花で華やかに飾られ、活気に満ち溢れています。有権者は、自らの権利を行使するため、積極的に投票に参加しています。一枚一枚の投票用紙には、国家権力機関において自らの意見や正当な利益を代表する人物を選びたいという、有権者の信頼と期待が込められています。

有権者の声

（男性）「初めて有権者証を手にして投票に参加し、非常に意欲的で、感激し、感動しています。私は、自分の意思と願望を代表し、生活を日々発展させてくれるような、ふさわしい代表を選びます。」

（女性）「私は立候補者の経歴と選挙規則を注意深く研究しました。最も信頼を置いている立候補者に投票する準備ができています。」

新しい選挙制度の導入

今回の選挙は、選挙法が改正・補足されてから初めての実施となります。過去の選挙と比較して、今回の選挙にはいくつかの重要な新しい点があります。



選挙実施時期の前倒し: 過去の選挙より2か月早く実施します。また、選挙プロセスの各段階の期間が短縮されています。 地方政府モデルに合わせた組織設計: 投票区の決定権限と選挙を担当する組織は、二層制の地方政府モデルに合わせて設計されています。 選挙運動の透明性向上: 公開性、透明性が強化され、候補者と有権者の相互作用の可能性が拡大されています。 情報技術の活用: 選挙実施作業において、情報技術の応用とデジタル化が進められています。

これらの新しい点は、実施方法における革新、そして代表者の質の向上に対する要求の高まりを示しており、新たな段階における国の発展の要求に応えるものです。

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