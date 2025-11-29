Báo Ảnh Việt Nam

ベトナム、ASEAN有数の投資先としての地位をさらに強化

27日午後、政府本部でファム・ミン・チン首相は、EU・ASEANビジネス評議会（EU-ABC）、在ベトナム欧州商工会議所（EuroCham）、そしてEU欧州連合を代表する約40社の主要企業代表団と会見しました。

チン首相は、EUおよびEU企業に対し、ベトナム・EU自由貿易協定（EVFTA）の効果的な実施を進め、双方の市場開放を一層促進するよう呼びかけました。同時に、グリーントランスフォーメーション、デジタルトランスフォーメーション、クリーン農業、質の高い人材育成、科学技術、イノベーションといった分野での協力強化を提案しました。

また、人工知能、半導体、ハイテク、グリーン成長、再生可能エネルギー、交通・環境インフラ、スマートシティ、海洋経済などの分野における欧州企業の投資を歓迎すると述べ、残る7カ国によるベトナム・EU投資保護協定（EVIPA）の早期批准に向け、企業側からも後押ししてほしいと要請しました。

IUU「イエローカード」問題について、チン首相は次のように述べました。

（テープ）

「この問題には非常に強い姿勢で取り組んでおり、EC欧州委員会の勧告に基づき、全ての省・市で作業を再点検しています。勧告内容はすでに基本的に満たしました。IUUイエローカードの早期解除に向け、皆さまからもぜひお力添えをお願いします。これは双方の経済関係に影響する重要な課題です」

EU・ASEANビジネス評議会のイェンス・ルベルト会長は、欧州企業はベトナムの貿易の開放性、行政改革への取り組み、経済の安定性、輸出競争力、急速に進むデジタルトランスフォーメーション・グリーントランスフォーメーションを高く評価していると述べ、こうした要素がベトナムをASEAN東南アジア諸国連合の有力な投資先として押し上げていると強調しました。さらに、質の高い投資と技術を通じ、ベトナムの長期的発展に寄り添いたいと述べました。

EuroChamのブルーノ・ジャスパート会頭は、EU企業がベトナムの災害復興支援のために8万8000ユーロを寄付したと通知し、今後もベトナムへの投資拡大に取り組むと述べました。

