ベトナム、男女平等と女性のエンパワーメント推進へのコミットメントを表明

席上、ベトナム国連大使のドー・フン・ヴィエト氏は、女性や女児の司法へのアクセス確保が、男女平等と持続可能な開発を推進する上での重要な要素であると強調しました。また、これまでに多くの進展があったものの、女性や若者は依然として法制度や法的支援サービスへのアクセスにおいて障壁に直面していると指摘しました。



ヴィエト氏は、ベトナムの男女平等に関する法システムや政策の継続的な整備、各分野における女性の参画とリーダーシップの促進を通じて、男女平等と女性のエンパワーメントを推進するというベトナムの強いコミットメントを改めて表明しました。同時に、教育の強化やジェンダー間のデジタル格差の是正に取り組み、女性や女児が情報、サービス、法的保護メカニズムにより円滑にアクセスできる環境を整えていく考えを示しました。 (VOVWORLD)

