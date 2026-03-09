ファム・ミン・チン首相、ホー・チ・ミン主席とディエンビエンフー作戦の英雄たちを追悼

まず、チン首相一行は「E2の丘」跡地にあるホー・チ・ミン主席記念館を訪れ、花と香を捧げました。一行は、ベトナム民族の英雄であり、世界的な文化人でもあるホー・チ・ミン主席に対し、深い敬意と感謝の意を表しました。主席は、生涯を民族解放の事業に捧げ、国と国民のために尽くされました。また、革命的な道徳観である「勤勉、節約、廉潔、公正」を体現した輝かしい模範でもあります。特に、1954年の歴史的なディエンビエンフー作戦において、主席は全党、全軍、全人民を勝利へと導いた決定的な役割を果たしました。

続いて、首相一行はディエンビエンフー戦場烈士寺院を訪れ、英雄たちを追悼しました。この寺院は「Fの丘」跡地に建てられています。この場所はかつて「A1の丘」の東側に隣接し、ベトナム人民軍が制圧の拠点とした重要な場所でした。多くの兵士がここで命を落としたことから、かつては「死の地」とも呼ばれていました。

その後、首相一行はA1烈士墓地を訪れました。ここはA1の丘から南へ約100メートルに位置し、1954年の戦いで勇敢に戦い犠牲となった644人の兵士が眠っています。チン首相は、ヴォー・グエン・ザップ将軍をはじめ、この英雄的な地で命を捧げた英雄や烈士たちの霊前に深く頭を下げ、香を捧げました。

