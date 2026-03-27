ファム・ミン・チン首相、プーチン大統領と会見

会見でプーチン大統領とチン首相は、党・政府・国会・地方・経済界・人的交流など、あらゆるレベルでの往来を通じて両国間の政治的信頼をさらに深めていくことで一致しました。また、両国政府間の経済・貿易・科学技術協力委員会など、既存の協力メカニズムを効果的に維持しながら、新たな枠組みの構築も検討していくことを確認しました。

会見の様子

経済面では、両国の企業が相手国での事業・投資を行いやすい環境を整えるとともに、市場やサプライチェーンの多様化を進めることを申し合わせました。特にエネルギー・石油ガス、科学技術・イノベーション、インフラ整備の各分野を重点的な協力領域として位置づけ、両国のエネルギー・石油ガス企業が国際法の範囲内で、相手国での投資・事業を拡大していくことを支持しました。また、軍事技術・安全保障・科学技術分野での協力強化や、ビザ手続きなど両国市民の往来円滑化による観光交流の促進についても確認しました。

両首脳はさらに、共通の関心を持つ地域・国際問題について意見を交換し、国連やＡＳＥＡＮなどの多国間フォーラムでの連携を継続しながら、地域と世界の平和・発展に貢献していくことで合意しました。

今回のロシア訪問はミシュスチン首相の招待によるもので、２２日から２５日の４日間の日程でした。プーチン大統領との会見を最後の公式行事として、ファム・ミン・チン首相と高級代表団は２５日夕方、モスクワを出発し帰国の途に就きました。

(VOVWORLD)