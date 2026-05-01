ハロン・カーニバル2026　開催

「ハロン・カーニバル2026」の開幕式の様子（写真：Bao Quang Ninh）

数百人にのぼる俳優やアーティスト、各国の芸術団、民間芸能の代表が参加し、クアンニン省ならではの独自で魅力あふれるカーニバルが繰り広げられました。

今回のカーニバルの目玉は、開催空間を拡張し、本格的な「ストリート・ダンス・パーティー」を実現したということです。

特に、モデルとサーカスを融合させたパフォーマンス、海の生き物を再現したパレード隊、サンバダンサー、日本・ラオス・中国からのアーティストによる演目、ストリート・ヒップホップやダンススポーツなど、多彩な文化交流が展開されました。

これと並行して、クアンニン省でこれまでにない最大規模のコンサート形式の芸術プログラムも開催されました。ベトナムの著名アーティストや国際芸術団が参加しました。同時刻、ハロン湾の海岸では、数十隻の観光船が芸術的な照明と音楽を組み合わせ、ホンガイ海水浴場からトゥアンチャウ港まで移動しながら、湾上に幻想的な光の演出空間を創り出しました。これらの活動は国内外から多くの観光客と市民を引きつけました。

ステージは本当に華やかで壮大でした。有名な歌手も多く出演していて、クルーズ船のパレードなどこれまで見たことのないような演出もありました」

（テープ）

「私たちは偶然この時期にここを訪れ、この特別な祭りに立ち会うことができてとても嬉しいです。ベトナムや地元の人々について多くを知ることができました。この地の自然や風景は本当に素晴らしく、人々もとても親切です」

2007年から開催されているハロン・カーニバルは、今では毎年恒例のイベントとなり、ハロン、そしてクアンニン省を代表する魅力的な文化観光ブランドとして定着しています。

[VOVWORLD]