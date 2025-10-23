トー・ラム書記長 フィンランドの主要企業との懇談会　出席

懇談会では、フィンランドの主要企業の代表らは、両国間の創造的なアイデアや経験、具体的な協力の方向性について共有しました。これに対し、トー・ラム書記長は次のように語りました。

（テープ）

「我々は、フィンランド企業がベトナムへの長期的かつ持続可能な投資を行い、先端技術の移転や研究開発への協力、さらにはベトナムのイノベーション・エコシステムへの参画を歓迎し、奨励しています。その中でも、ベトナムは、科学技術・イノベーション、デジタル転換、基幹産業や先端産業、新興産業の発展に重点を置いています。また、海洋経済やロジスティクス・クラスターサービスの発展、多分野にわたる海洋経済の推進、海洋経済中心地の構築、サプライチェーンへの参入のための海上輸送船団の開発、スマート港湾の建設など様々な分野においても優先的に取り組んでいます」

同日午後、ヘルシンキで、トー・ラム書記長は、在フィンランドベトナム大使館の幹部らや北欧諸国在住ベトナム人コミュニティとの懇談会を行いました。現在、フィンランドにおけるベトナム人コミュニティは約1万6000人にのぼるとしています。

