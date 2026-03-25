トー・ラム書記長、「太陽のもとに響く音」公演に出席

23日夜、ハノイのホーグオム劇場で、室内オーケストラ公演「太陽のもとに響く音」が行われ、ベトナム人民軍交響楽団が初披露されました。ベトナムのトー・ラム党書記長、チャン・タイン・マン国会議長が出席しました。

公演は3つの章で構成され、歴史の流れに沿って多彩な感情を描き出しました。

第1章「光が道を照らす」では、序曲「祖国をたたえて」で幕を開け、党とホー・チ・ミン主席への敬意と誇りが表現されました。「喜びの日をもたらす人」や「党はわが人生」といった名曲がオーケストラで新たに演奏され、力強く歩むベトナムへの期待が描かれました。

第2章「帽子の星、心の中の旗」では、人民軍の姿が印象的に描かれました。組曲「チュオンソン山脈を行く足音」などを通じて戦時の記憶をたどり、「心からの命令」では平和の中での静かな献身が表現されました。弦楽と管楽が重なり合い、「党に忠実に、国民に尽くす」という精神を音楽で伝えました。

第3章「新しい時代の響き」では、国際的な広がりが示されました。フルート協奏曲「海への愛」と、交響曲第9番「新世界より」の一部を組み合わせ、世界の音楽との交流が表現されました。最後は「ベトナムの春よ、こんにちは」で締めくくられ、希望に満ちた未来を感じさせる内容となりました。

(VOVWORLD)