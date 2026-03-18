チン首相：いかなる状況下でも燃料不足を回避するよう指示

席上、チン首相は、「状況を正確に把握し、柔軟に対応し、適時かつ効果的に行動する」という方針を改めて強調した上で、国民の生活や企業の生産・経営活動に必要なエネルギーを欠かさないこと、またガソリンや原材料の供給網を断絶させないことを目標に掲げました。

会合の様子

また、現在の状況を「エネルギーの供給体制や生産経営を再編し、新たな情勢に適応させる好機である」との認識を示し、エネルギーの戦略的備蓄の強化や、市場および供給網の多角化を提案しました。

(テープ)

「商工省および関連省庁・部門は、 政府常務委員会の指示を徹底し、いかなる状況でも燃料不足を発生させません。原油輸入を確保するための対策を継続しなければなりません。ベトナム電力グループ、および関連機関は 製油所の安全かつ安定的な稼働を維持し、処理能力を最適化することで国内供給を確保する必要があります。財務省は 商工省と連携して毎日の価格変動を注視し、売り惜しみや価格のつり上げ、密輸、不当な価格操作を徹底的に排除しなければなりません」

