チン首相、ベトナム・ロシアビジネスフォーラムに出席

席上、発言に立ったチン首相は「ベトナムはエネルギー開発を優先しており、その中でも原子力発電を『100年先を見据えたクリーンエネルギー』と位置づけて開発を進めている」と述べました。その上で、ロシア側に対し、ベトナムにおける原子力エネルギーのエコシステムへの投資を期待すると表明するとともに、石油・ガス分野については、両国が引き続き探査、採掘、加工を強力に推進していく必要があると強調しました。

ベトナム・ロシアビジネスフォーラムの様子

さらに、ロシア政府に対し、鉄道産業の発展に向けた合弁事業への関心を求めると同時に、原子力、石油・ガス、量子技術、科学技術の基礎科学、人文科学などの重要な分野に関わる職業訓練校をロシアがベトナムに建設できるよう、最善の条件を整えていることを明らかにしました。チン首相は次のように述べています。



(テープ)

「両国の企業に対し、具体的なプロジェクトや製品を展開するよう呼びかけます。このフォーラムを通じて企業同士が連携し、大手企業やリーディングカンパニーが主導することで、より効果的な協力関係が築かれることを期待しています。これにより、両国関係をより実質的、効果的、かつ質の高い新たな高みへと引き上げることに貢献したいと考えています」

