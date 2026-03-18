チン首相、カタールとのエネルギー協力強化を提案

席上、チン首相は、「ベトナムはカタールと協力し、団結による力の結集、協力による資源の創出、対話による信頼構築の精神に基づき、地域と各国の平和と安定に向けた共通の努力に全力で貢献していく」と強調しました。また、カタールの食糧安全保障の確保に向けた協力と支援を行う準備があることも明言しました。

さらに、チン首相は政治、経済、教育・訓練、文化、労働、観光、草の根交流といった幅広い分野での協力推進を求めました。

特に優先事項として以下を挙げました。

• 湾岸協力会議（GCC）加盟諸国と連携し、ベトナム・GCC間の自由貿易協定（FTA）交渉を早期に開始すること。

• 市場開放を促進し、カタール企業によるベトナムへの投資（特にホーチミン市やダナンの国際金融センターへの投資）を奨励すること。

• ベトナムのハラール産業発展への支援や、ハラール認証の相互承認メカニズムの構築。

