タンロン・ハノイ 2025フェス：ベトナム文化の価値を顕彰

「遺産・連携・時代」をテーマとした本フェスティバルは、民族の文化遺産を基盤に、特色ある創造的なハノイの文化ブランドを段階的に確立したいという願いを込めています。

11月7日夜、ハノイ市内のタンロン王城遺跡で、タンロン・ハノイ 2025 フェスティバルが開幕しました。首都ハノイにとって今年最大規模となるこの文化イベントは、ベトナムの文化遺産の価値を国内外に広く伝えることに貢献します。

開幕式典での芸術公演(写真:Bảo Long/nhandan.vn)

 「遺産・連携・時代」をテーマとした本フェスティバルは、民族の文化遺産を基盤に、特色ある創造的なハノイの文化ブランドを段階的に確立したいという願いを込めています。

開会演説で、ハノイ市人民委員会のヴー・トゥ・ハー副委員長は次のように述べました。
(テープ)
「2025年の第1回タンロン・ハノイ フェスティバルは、タンロン王城遺跡で開催される大規模な文化芸術イベントです。ここは、伝統的な文化価値がデジタル時代の精神と結びつき、創造的なオープンな空間として、民間工芸の職人が若手アーティストやクリエイターと出会い、グローバル化の時代においてベトナムの文化的アイデンティティを刷新し、豊かにしていく場となります。」

なお、タンロン・ハノイ フェスティバルは毎年恒例のイベントとして、観光振興、投資誘致、遺産の保護と継承に貢献し、未来に向けた持続可能な文化価値を創造していきます。

