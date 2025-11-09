クインソン村が「2025年 世界ベスト・ツーリズム・ビレッジ」受賞

この選定は、65カ国から寄せられた270件の応募の中から行われ、自然資源と現地の文化における中核的価値、および国連の持続可能な開発目標に沿った革新的な取り組みと観光開発へのコミットメントが評価基準となりました。



ランソン省投資・貿易・観光振興センターのチャン・ティ・ビック・ハイン副所長は、次のように述べています。

「クインソン・コミュニティ観光村を訪れる観光客は、ユニークな体験ができます。例えば、すべての高床式の家が南向きであること、村民の90％が『ズオン』という姓を名乗っていること、また、すべての家屋で伝統的な陰陽瓦葺きの屋根が使用されていること、地元住民が親切で、現地の伝統を維持していることなどが挙げられます。」



この受賞は、ランソン省の特定の観光地を称えるだけでなく、ベトナム観光が持続可能で責任ある方向へ進むよう指針を示し、観光の発展を促すものであり、地域社会に経済的・文化的な利益をもたらします。さらに、世界の観光地図におけるランソン省の地位を確立することにもつながります。

