「第１６期国会議員選挙は史上最高の投票率で成功」＝マン国会議長

マン議長は、今回の選挙は史上最大規模・最高水準の選挙として大変良好な成果を収めたと強調し、全国民の大きな祭典にふさわしい、民主的で公正な選挙が実現したと述べました。また、史上最高の投票率を記録し、いずれの選挙区でも再投票は行われず、国会議員５００名をはじめ各級人民評議会議員の当選者も所定の要件どおりに確定したと報告しました。

マン議長はさらに次のように述べました。

「最も重要なことは、全国の有権者が喜びをもって投票に臨み、国会議員および各級人民評議会議員にふさわしい人物を正しく選出したことです。当選する議員の皆さんには、立候補の際に有権者に対して行った誓いを全うし、第１４回全国党大会決議の実現や２０２６－２０３０年の５か年発展計画の推進、二桁成長の達成、マクロ経済の安定、そして社会保障の確保に貢献することを強く期待します。書記長をはじめ党・軍・国民全体が、新たな議員の皆さんに大きな期待を寄せています。」