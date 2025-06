「ベトナムが呼んでいる」・SNSのトレンドからベトナム観光への新たな後押しに

先週、「ベトナムが呼んでいる(英語:Vietnam is calling)」というキャプションが付いた活気あふれる動画が、TikTok、Instagram、Facebook ReelsなどのSNSプラットフォーム上で一斉に拡散され、世界の観光トレンドに新たな波を起こしました。

ヨーロッパからアジアに至るまで、有名なビデオ・ブロガーや旅行好きの若者たちがこの流れに乗り、実際にベトナムへの旅行を予約して現地を体験しています。各動画にはそれぞれの個性がありますが、共通するのは「ベトナムが呼んでいる。私はもう旅に出る準備ができている!」というインスピレーションに満ちたメッセージです。このトレンドはデジタル空間を超え、世界中からのベトナム旅行への実際の行動を促す効果をもたらしています。

「ベトナムが呼んでいる」動画に共通して登場するのは、旅行者がパスポートを手にスーツケースを引いて空港へ向かう姿や、ベトナムの自然、料理、文化を生き生きと体験する様子で、いずれもアップテンポな楽曲にのせて描かれています。単に空港での撮影にとどまらず、各地の観光スポットでのリアルな旅の記録を共有している点は、この動きがSNS上の流行にとどまらず、実際の旅行へと発展していることを示しています。

このトレンドは、「The mountains are calling and I must go(山が呼んでいる、だから行かなくてはならない)」という博物学者ジョン・ミューア氏の有名な言葉に着想を得たとも言われています。若者たちはこの言葉から刺激を受け、実際にスーツケースを手にベトナムへと旅立っているのです。

6月という、ベトナムの夏の旅行シーズン中に始まったこの「Vietnam is calling」トレンドは、もはやSNS上の一過性のトレンドにとどまらず、ベトナムのリアルな魅力を世界に発信する新たなプロモーションの形として注目されています。

