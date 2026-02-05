菅笠ノンラを生産する伝統職業村 フーザー村

フーザー村の馬のノンラーは普通のノンラーではなく、かつて、外国侵略者と勇敢に戦ったビンディン省出身のテイソン軍の強さと威厳のシンボルとされていました。

フーザー村の馬のノンラーはユニークな美術手工芸品です。フーザー村の職人によりますと、同村で制作されるノンラーが馬のノンラーと呼ばれる理由は、まず馬のようにしなやかで丈夫だからだということです。また、昔、フーザー村の馬のノンラーが上流階級や貴族のみが馬に乗る時に着用していたことから、帽子の頂部に龍や鳳凰の彫刻が施されたものも多くあります。そのため、フーザー工芸村のノンラーは、他ではあまり見られない洗練された高級感のある模様で有名です。

特にフーザー村のノンラーには、上品さと洗練の象徴である梅、蘭、菊、竹などの模様が描かれており、四季の移り変わりを表しています。この工芸村の職人は一つ一つのノンラーに心を込めて作っています。フーカット県のフーザー村で、この60年間、馬のノンラーの制作に携わってきたドー・バン・ランさんは次のように語りました。

「 馬のノンラーを作るのはとても難しく、すべての工程が手作業で実施しなければなりません。一つの馬のノンラーを作るには10の工程を経る必要があります。最も難しいのは模様を刺繍することで、ユニークな模様をどのように刺繍するのかが重要です」

現在、フーザーの伝統工芸村には、300 人以上の従業員がいる約 110 の生産世帯があり、年間 3300 個の製品を生産しています。フーザー村の馬のノンラーがいずれもユニークな手工芸品であることから、それぞれの製品は非常に細心の注意を払って作られており、外枠骨を作る、中骨を作る、および、笠縫いという3つの工程を経る必要があります。

フーザー村の馬のノンラーを作るのは大変であることから、製品の価格は 1 個あたり 30万 ～ 50万ベトナムドンになります。特に、完成まで数か月かかる精巧なノンラーの場合、価格は1個あたり約250万ドンにのぼることもあります。フーカット県に住むフイン・ティ・ホンさんは次のように語りました。

フーザー村のノンラーづくりの伝統工芸が国家無形文化遺産として認定された

フーザー村の村人たちだれもがノンラーを作る伝統工芸が好きです。昔から、村人はこの伝統工芸により生計を立てました。子供たちが十分に学習ができることもこの伝統工芸のおかげです」

現在、伝統的な馬のノンラーに加えて、フーザー村の職人たちは多くの改良されたノンラーも制作し、国内外の観光客がビンディン省を訪れる際によく求めるものです。これにより、フーザー村のノンラーが国内だけでなく、外国にも出回っています。さらに、フーザー村はビンディンへの観光ツアーにおける観光スポットの一つとして盛り込まれています。

去る9月中旬、フーザー村のノンラーづくりの伝統工芸が文化スポーツ観光省により、国家無形文化遺産として認定されました。これは職人を始め、フーザー村の人々にとって大きな喜びとなっています。先ほどのド・バン・ランさんは次のように述べました。

「フーザー村のノンラーづくりの伝統工芸が国の無形文化遺産として認定されたことを受け、村人はとても嬉しいです。これは我が家を始め、フーザー村の人々が今後もより美しいノンラーを作ることのモチベーションとなります」

一方、ビンディン省人民委員会のラム・ハイザン副委員長はフーカット県を含め、ビンディン省は伝統工芸村の文化的アイデンティティの維持、保存と、経済・観光発展のため、今後、伝統的職業村の開発計画を公表すると明らかにし、次のように語りました。

「伝統工芸の維持、保存と次の世代に伝えることに取り組んでいる職人を支援する政策を実施します。職人を国の財産と見なす必要があります。これと同時に、国の文化遺産を維持、保存に大きく貢献している個人や団体を顕彰しなければなりません」

ビンディン省人民委員会によりますと、フーザー村の馬のノンラーが国の無形文化遺産として認定されたことはこの伝統職業村の持続可能な価値と力強い活気を示すものと言えるでしょう。

