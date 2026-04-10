知性・気概・熱望の結集――ベトナム新指導部が就任演説

ベトナムでは、第16期国会第1回会議において、トー・ラム書記長が国家主席を兼務し、レ・ミン・フン首相が新たに選出、チャン・タイン・マン国会議長も再選され、主要指導部の体制が整いました。三氏はそれぞれ就任演説を行い、今後の国家運営に向けた決意と展望を力強く示しました。

トー・ラム書記長・国家主席

2026年から2031年の任期は、ベトナムにとって歴史的な好機の時代と位置づけられています。求められるのは、単なる継続的な発展ではなく飛躍的な躍進、単なる国際統合ではなく国際的地位の向上、そして速く、持続可能で、国民すべてを包み込む発展です。

三つの就任演説に共通して流れていたのは、「奉仕」という精神です。

トー・ラム書記長・国家主席は、「民を根本とする」という理念を改めて掲げ、発展の成果は国民が享受するものでなければならないと明言しました。そして就任式で次のように述べました。

「国家の遅れを許してはなりません。国民が発展の機会を失うことを許してはなりません。民族の長く輝かしい未来のために行動しなければなりません。国際社会の支持と協力を得て、ベトナムは必ずや輝かしい新たな章を書き続け、掲げた戦略的目標を達成するでしょう。」

レ・ミン・フン首相は、廉潔で責任ある「創造と奉仕の政府」を実現すると約束しました。そして、政府が掲げる最重要の課題として、科学・技術の発展とデジタル転換の推進を挙げました。首相は次のように述べています。

レ・ミン・フン首相

「政府の各閣僚は言行を一致させ、いかなる状況においても主体的かつ柔軟に行政運営に当たり、党と国民から与えられた重責を卓越した形で果たさなければなりません。」

フン首相はまた、年平均GDP成長率10パーセント超という挑戦的な目標を掲げました。これは単なる数字ではなく、突破口となる高い成長によってのみ、ベトナムの戦略的な自立と国際的地位の向上が実現できるという、明確な問題意識に基づくものです。

チャン・タイン・マン国会議長は、立法思考の刷新と「デジタル国会」の構築、そして人工知能の積極的な活用により、政策立案が常に時代の先を行くものになるよう取り組むと強調しました。そして就任にあたり、次のよう誓いました。

「全力を尽くして祖国に奉仕し、国民に仕えることを誓います。国会の各機関および議員の皆さんとともに刷新を進め、科学技術や人工知能を積極的に活用しながら、言行を一致させ、直ちに、正確に、そして徹底的に実行してまいります。」

チャン・タイン・マン国会議長

三氏の演説はそれぞれ担う分野は異なりますが、すべてに共通する一点があります。2045年に「豊かで繁栄し、文明的で幸福な」ベトナムを実現したいという熱望と、そのための改革への強い決意です。

指導者たちのこの熱望が1億国民の思いと重なり合うとき、新たな民族的な力が生まれます。刷新された体制のもと、国民は、ベトナムが発展の歩みの中に輝かしい新たな章を書き続けることを信じる確かな根拠を持っています。



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