ドンナイ市が誕生　新たな発展段階へ

18日夜、南部ドンナイ市で、ドンナイ市の設立を発表する式典が行われました。国会決議に基づき、ドンナイ市は2026年4月30日に正式に発足し、ベトナムで7番目の中央直轄市となりました。

ドンナイ市のインフラ整備が進む（写真：Lưu Sơn/VOV-TP. Hồ Chí Minh）

ドンナイ市の面積はおよそ1万2700平方キロメートル、人口は約500万人で、33の地区と62の村からなる95の基礎行政単位で構成されています。ホーチミン市、ラムドン省、テイニン省、そしてカンボジアと接しており、ホーチミン市と中部高原地帯、南中部沿岸地域、メコンデルタを結ぶ重要な拠点となっています。

交通、工業、サービス、物流インフラの整備が進む中、ロンタイン国際空港プロジェクトも加速しており、ドンナイ市は、南部地域と全国に大きな波及効果をもたらす、多機能型・多中心型都市として発展する条件を備えていると期待されています。

また、ドンナイ市の設立は、地域および南部重点経済圏に新たな成長の原動力をもたらすとみられています。今後は、国家の重要な成長拠点であり、地域経済を結ぶ中核、さらに国際経済との玄関口となることを目指します。

ドンナイ市の都市景観、変化を続ける（写真：Lưu Sơn/VOV-TP. Hồ Chí Minh）

地元住民からは、今後の発展への期待の声が上がっています。チャンボム地区に住むグエン・バン・ルアンさんは、次のように話しました。

（テープ）

「ドンナイ省が中央直轄市になり、とても嬉しく思っています。学校や病院、道路などのインフラがさらに発展し、中央直轄市にふさわしい都市になってほしいです」

戦略的な立地と積極的な投資誘致政策を背景に、ドンナイ市では大規模な工業団地の整備が進められてきました。現在、総面積およそ1万4600ヘクタールの58の工業団地があり、51の国と地域から2200件以上のFDI＝外国直接投資プロジェクトを誘致しています。投資総額は430億ドルを超えています。

また、工業だけでなく、養豚やゴム、カシューナッツなどの農業分野でも重要な地域となっています。今後は、持続可能な発展を伴う高成長を目指し、2050年までにグリーン経済と循環型経済を主要な柱として、実質ゼロ排出の実現を目指す方針です。

[VOVWORLD]