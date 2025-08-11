2026年东盟数字奖正式启动

越南科学与技术部近日正式发起并呼吁越南企业、机关及组织报名参加2026年东盟数字奖（ASEAN Digital Awards 2026）。参与该奖项是“越南制造”数字产品彰显价值、拓展市场的良好机会。

东盟数字奖（ASEAN Digital Awards - ADA）是东南亚地区一项权威的年度奖项，由东盟数字部长级会议赞助并颁奖。该奖项旨在发掘并表彰具有实际应用价值的数字技术创新意见、产品与解决方案；鼓励发展科技创新的能力；预测数字技术的发展趋势与潜力；同时肯定数字技术在推动东盟各国经济发展、提升民众生活质量方面的重要作用。

决赛及颁奖典礼将于2026年1月在越南举行。2026年东盟数字奖（ADA）共设六大奖项类别，具体包括公共部门数字产品奖（Public Sector Category）、私营领域数字产品奖（Private Sector Category）、数字包容性产品奖（Digital Inclusivity Category）、数字内容产品奖（Digital Content Category）、数字初创企业奖（Digital Start-up Category）、数字创新奖（Digital Innovation Category）。

参与的机关及企业须在9月15日前提交申报材料，包括按标准模板填写的产品说明，以及一段不超过3分钟的英文介绍视频（MP4格式）。材料提交至设在越南科学技术部总部大楼的越南东盟数字奖常设秘书处。

越南是东盟数字奖（ADA）往年获奖最多、具有突出成绩的国家之一，这些成就不仅显著提升了越南信息通信技术领域的国际地位，也有力推广了越南数字技术企业及科研机构的产品与服务。（完）