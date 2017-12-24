高科技打开越南农业潜力的“钥匙”

2017年初，越南政府正式作出解决越南农业难题的答案，那就是以政策、企业家、农家和科学家为四大支柱支撑的高科技生产。响应这一主张，许多私营集团和企业加入了高科技农业生产链，发挥四大支柱的关键作用，取得了初步效果。