  • 2017年12月23日上午在党中央总部，越共中央总书记阮富仲出席2016-2021年任期中央理论委员会第四次会议并发表讲话。越通社记者 智勇 摄

    2017年12月23日上午在党中央总部，越共中央总书记阮富仲出席2016-2021年任期中央理论委员会第四次会议并发表讲话。越通社记者 智勇 摄

  • 访问韩国期间，2017年12月21日，越南政府副总理兼外交部长范平明分别会见韩国总统文在寅、韩国总理李洛淵、同韩国外交部长康京和举行会谈和出席韩国一流企业对话会。图为越南政府副总理兼外交部长范平明会见韩国总统文在寅。越通社记者 友宣 摄

    访问韩国期间，2017年12月21日，越南政府副总理兼外交部长范平明分别会见韩国总统文在寅、韩国总理李洛淵、同韩国外交部长康京和举行会谈和出席韩国一流企业对话会。图为越南政府副总理兼外交部长范平明会见韩国总统文在寅。越通社记者 友宣 摄

  • 适值越南人民军成立日73周年（1944.12.22-2017.12.22）、全民国防日28周年（1989.12.22-2017.12.22）和河内-空中奠边府大捷45周年（2072.12-2017.12）之际，2017年12月21日上午在河内，越南政府总理阮春福探访防空空军军种。越通社记者 统一 摄

    适值越南人民军成立日73周年（1944.12.22-2017.12.22）、全民国防日28周年（1989.12.22-2017.12.22）和河内-空中奠边府大捷45周年（2072.12-2017.12）之际，2017年12月21日上午在河内，越南政府总理阮春福探访防空空军军种。越通社记者 统一 摄

  • 访越期间，2017年12月20日上午在河内，越共中央总书记阮富仲同老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬• 沃拉吉（Bounnhang Vorachith）与援老越南志愿军和军事专家、两国年轻一带进行交流。越通社记者 智勇 摄

    访越期间，2017年12月20日上午在河内，越共中央总书记阮富仲同老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬• 沃拉吉（Bounnhang Vorachith）与援老越南志愿军和军事专家、两国年轻一带进行交流。越通社记者 智勇 摄

  • 应越共中央总书记阮富仲、国家主席陈大光的邀请，2017年12月19至21日，老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬• 沃拉吉（Bounnhang Vorachith）对越南进行友好正文并出席2017年越老团结友谊年闭幕式。2017年12月19日上午，欢迎仪式和会谈在首都河内隆重举行。图为越共中央总书记阮富仲同老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬• 沃拉吉在欢迎仪式上检阅越南人民军仪仗队。越通社记者 芳花 摄

    应越共中央总书记阮富仲、国家主席陈大光的邀请，2017年12月19至21日，老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬• 沃拉吉（Bounnhang Vorachith）对越南进行友好正文并出席2017年越老团结友谊年闭幕式。2017年12月19日上午，欢迎仪式和会谈在首都河内隆重举行。图为越共中央总书记阮富仲同老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬• 沃拉吉在欢迎仪式上检阅越南人民军仪仗队。越通社记者 芳花 摄

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24/12/2017

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