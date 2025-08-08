2025年前7月越南新设立企业和复工复产企业数量增长近23%

越南财政部统计局的数据显示，2025年前7月，全国新设立企业和复工复产企业累计17.4万家，同比增长22.9%。这一数据表明，企业界对经济复苏与发展前景的信心正在显著增强。

其中复工复产企业为 10.77万家，注册资本为928.4万亿越盾（折合人民币2920.8亿元），分别同比增长10.6%和5.5%。

值得注意的是，在此期间，新增注册资本总额超过3.3万亿越盾（折合人民币10.4亿元），大幅增长93.7%。这足以表明，不仅新设立企业，而且正在运营企业也在积极追加投资资金，扩大生产经营规模，对经济复苏前景充满信心。

据国家企业注册系统的数据显示，2025年前7月，企业新增资本超过2.4万亿越盾（折合人民币7.6亿元），是2024年同期的2.9倍。

从结构来看，服务业继续成为主要增长动力，新设立企业为83200家，占大多数，同比增长13.1%。批发零售业和加工制造业新设立企业也实现强劲增长，增幅分别为16.8%和19.6%，表明经济的支柱行业依然保持良好的运行态势。

另一方面，2025年7月份新设立企业数量却环比大幅下降了32.3%，注册资本也下降33.6%。新设立企业平均注册资本仅为71亿越盾，同比下降15.6%，显示出新设立企业的规模正呈现缩小趋势。

今年前7月，停产企业数量共14.44万家，平均每个月共有2.06万家企业退出市场。这反映了企业所面临的各种困难，从竞争压力、投入成本到市场需求变化等困难。其中建筑业面临最严峻的挑战，新设立企业数量同比下降了16.8%。相反，加工制造业展现出较强的韧性，新设立企业数量则增长了19.6%。

据经济专家评价，越南仍要面临由全球经济不稳定带来的风险以及日益加剧的竞争压力。因此，企业需要制定灵活的战略，抓住供应链转移和内需增长带来的机遇，以在2025年保持可持续增长。（完）