越南银行业完成对所有通过数字渠道进行交易的客户资料清理工作

2025年8月14日，越南国家银行表示，银行业已完成对所有开立支付账户并通过数字渠道发生交易的个人和企业客户资料的清理工作。这是政府第06号方案实施过程中的一个重要里程碑，有助于提升交易安全性，推动数字化转型。



越南国家银行代表透露，目前已对超过1.209亿份个人客户资料和超过120万份机构客户资料（覆盖全部通过数字渠道交易的支付账户）进行了核对，并通过带芯片公民身份证或电子身份识别应用程序VNeID更新了生物识别信息。



这一结果不仅确保了客户数据的标准化，还大幅降低了欺诈风险。与2024年7月1日之前相比，个人客户被骗取资金的案件减少了59%，而用于接收诈骗资金的账户数量减少了52%。



资料清理工作是落实关于《2022-2025年发展人口数据库、身份标识和电子认证应用程序服务于国家数字化转型方案及2030年愿景》的第06号方案的重要举措之一。越南国家银行已与公安部及各信贷机构紧密合作，应用生物识别匹配技术，通过带芯片居民身份证识别客户，并将VNeID整合到账户开立和管理流程中。

截至2025年7月底，已有57家信贷机构和39家中介支付服务机构在数字银行应用程序上集成了生物识别匹配功能；63家信贷机构通过带芯片居民身份证在柜台实现客户身份识别；32家信贷机构和15家中介支付服务机构正在扩大VNeID的应用范围。



除了保障安全之外，各家银行还构建了无缝衔接的数字服务生态系统，连接国家公共服务门户和其他多个领域。许多信贷机构已实现开户、存款、转账、发卡和贷款等100%基本业务数字化；部分银行数字渠道上交易比例超过90%。



与此同时，无现金支付继续强劲增长。2024年，无现金支付金额达2952百万亿越盾（折合人民币82万亿元），是GDP的25倍。2025年上半年，交易数量同比增长45.43%，交易金额增长25.52%；扫描二维码支付的交易金额增长超过166%。



在公共服务领域，越南国家银行指导加快与国家公共服务门户的在线支付对接，实施减免费用政策，推动退休金、学费、医疗费用发放等多个领域向无现金支付转变。目前，超过80%的城市退休人员和社会保险补助受益对象通过无现金支付方式领取款项；所有城市高等院校均采用无现金缴纳学费方式；超过88%的医院实采用无现金缴纳医疗费用方式等。（完）