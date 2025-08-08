越南语学习平台VietNEST为维护与传统越南语作出贡献

专用于越裔少儿的越南语学习平台VietNEST发布仪式8月7日下午在澳大利亚悉尼市隆重举行。

据越通社驻悉尼记者报道，该项目受慈善基金会ASIF的资助，由旅澳越南知识分子与专家协会（VASEA）与设在悉尼市的越语学校（VietSchool）联合实施，旨在为旅居澳大利亚越裔少儿提供一个生动且富有越南文化特色的越语学习环境。

VietNEST是一个融合了人工智能（AI）技术，专为海外越裔少儿打造的越南语在线学习平台。其英文全称为 “Vietnamese Nurturing Education for Science & Traditions”，简称VietNEST。该项目将现代科学教育与传统价值观相结合，帮助少儿提升学术能力、保持越语水平，并培养民族自豪感。

VietNEST还帮助少儿们学会用越语向越南朋友介绍自己所居住国家的文化和风俗习惯。从而促进海内外越南人社区之间的双向交流。

越南外交部副部长阮孟强在仪式上发表讲话时强调，运用现代科技构建服务海外越裔少儿学习越南语的电子教材，是一项具有突破意义的举措，值得推广与深化。他同时建议越南驻澳各外交机构继续协助VASEA有效实施该项目，并支持开发更多类似的公益倡议，以造福侨界。

VietNEST平台专为5至15岁的越裔少儿设计，集成多项现代的智能功能，如语音识别与转换、游戏化学习，尤其具备根据每个学习者的学习能力与风格，自动调整学习内容、速度与方法的个性化适应能力。

VietNEST预计将于2025年11月正式投入使用，面向澳大利亚各地的家庭和社区越南语学校免费开放。该项目被视为一个具有示范意义、可在其他国家越南侨社推广的模式。

ASIF基金会代表陈忠孝在接受越通社记者采访时表示，保护越南语不仅是每个家庭的责任，更需要整个社区的共同努力。VietNEST项目是ASIF基金会献给澳大利亚越裔少儿的一份礼物，希望越语得到保护和传承，不断发展，成为少儿们走向全球化未来的重要行囊。

VASEA主席严德龙教授指出，VietNEST满足了海外越南人社区的现实需求，也体现了VASEA对越澳两国关系的责任与贡献。这不仅是一个语言学习平台，而且是一个富有越南文化色彩的微缩世界，帮助少儿们在提高越语水平的同时，还有助于增强对祖国的热爱与民族自豪感。

VietSchool越语学校创办人，语言学专家陈红芸博士表示，她希望通过VietNEST平台，澳大利亚乃至全球的越裔少儿都能自信地使用母语、深入理解越南文化，并自豪地将这一文化遗产带向世界各地。（完）